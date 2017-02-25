Chelsea Swansea City maÃ§Ä± muhtemel 11'leri

Ä°ngiltere Premier Ligi'nin 26. haftasÄ±nda Chelsea ve Swansea City karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. BugÃ¼n saat 18.00'de yayÄ±nlanacak olan maÃ§Ä±n muhtemel 11'leri belli oldu.

Ä°ngiltere Premier Ligin de bu hafta ÅŸampiyon Chelsea ile küme düÅŸme tehlikesinde olan Swansea City mücadelesi yapÄ±lacak.

MaçÄ±n muhtemel 11'leri ise ÅŸöyle:

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Cahill, David Luiz, Marcos Alonso, Kante, Matic, Moses, Hazard, Pedro, Diego Costa

Swansea City: Fabianski, Kyle Naughton, Angel Rangel, Jordi Amat, Martin Olsson, Leroy Fer, Cork, Wayne Routledge, Gylfi Sigurdsson, Borja Baston, Fernando Llorente