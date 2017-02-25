Gaziantep FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Spor Toto SÃ¼per Lig'de yarÄ±n akÅŸam karÅŸÄ±laÅŸacak olan Gaziantep ile FenerbahÃ§e kÄ±yasÄ±ya mÃ¼cadele edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi’ne son 32 turunda Rusya’nÄ±n Krasnodar takÄ±mÄ±na elenerek veda eden Fenerbahçe, Süper Lig’de karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± Gaziantepspor’u yenerek, moral bulmayÄ± hedefliyor. Puan kayÄ±plarÄ±na raÄŸmen ligde 4. sÄ±radaki yerini koruyan Fenerbahçe, 9 maç arka arkaya kaybettikten sonra son iki müsabakadan 1 galibiyet, 1 beraberlikle ayrÄ±larak çÄ±kÄ±ÅŸa geçen, ligin son sÄ±rasÄ±ndaki rakibini yenmenin hesaplarÄ±nÄ± yapÄ±yor. Gaziantep Arena’da yarÄ±n saat 19.00’da baÅŸlayacak maçÄ± hakem YaÅŸar Kemal UÄŸurlu yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlÄ± olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11'LER;

GAZÄ°ANTEPSPOR:

Victor

Elyasa

Reis

Pedroso

BarÄ±ÅŸ

Ben Hatira

Sefa

Fatau

Marcinho

Kisliak

Ghilas

T.D.: Bülent Uygun

FENERBAHÇE:

Fabiano

Wiel

Skrtel

M.Topal

Ä°smail

Ozan

Josef

Lens

Volkan

Sow

Fernandao

T.D.: Dick Advocaat