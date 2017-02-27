Emre Ã‡olak hocasÄ±z kaldÄ± teknik direktÃ¶rÃ¼n gÃ¶revine son verildi

Deportivo La Coruna'da top koÅŸturan Emre Ã‡olak'Ä±n teknik hocasÄ± Garitano'nun kovulduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°spanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takÄ±mlarÄ±ndan olan ve Türk futbolcu Emre Çolak'Ä±n da formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Deportivo La Coruna'da teknik direktör Gaizka Garitano'nun görevine son verildi. Önemli futbolcularÄ±ndan Ryan Babel'in BeÅŸiktaÅŸ'a transfer olmasÄ±yla 2017 yÄ±lÄ±na çok kötü bir baÅŸlangÄ±ç yapan Deportivo, son 2 aydÄ±r oynadÄ±ÄŸÄ± 7 maçta galip gelememiÅŸ ve art arda 4 maçta yenilgi almÄ±ÅŸtÄ±. Ä°spanyol basÄ±nÄ±, Deportivo kulübünün yeni teknik direktör olarak Pepe Mel ile müzakere ettiÄŸini iddia ediyor.