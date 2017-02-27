Ana Sayfa | SPOR Futbol 27/02/2017 11:47

Emre Ã‡olak hocasÄ±z kaldÄ± teknik direktÃ¶rÃ¼n gÃ¶revine son verildi


Deportivo La Coruna'da top koÅŸturan Emre Ã‡olak'Ä±n teknik hocasÄ± Garitano'nun kovulduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°spanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takÄ±mlarÄ±ndan olan ve Türk futbolcu Emre Çolak'Ä±n da formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Deportivo La Coruna'da teknik direktör Gaizka Garitano'nun görevine son verildi. Önemli futbolcularÄ±ndan Ryan Babel'in BeÅŸiktaÅŸ'a transfer olmasÄ±yla 2017 yÄ±lÄ±na çok kötü bir baÅŸlangÄ±ç yapan Deportivo, son 2 aydÄ±r oynadÄ±ÄŸÄ± 7 maçta galip gelememiÅŸ ve art arda 4 maçta yenilgi almÄ±ÅŸtÄ±. Ä°spanyol basÄ±nÄ±, Deportivo kulübünün yeni teknik direktör olarak Pepe Mel ile müzakere ettiÄŸini iddia ediyor.

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Burak YÄ±lmaz Galatasaray'a geri mi dÃ¶nÃ¼yor

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Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisi muhtemel 11'leri

Spor Toto SÃ¼per Ligâ€™in 22. haftasÄ±nda Galatasaray, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± sahasÄ±nda konuk edecek. Ezeli rakiplerin maÃ§ Ã¶ncesi muhtemel 11'leri de aÃ§Ä±klandÄ±.


Ä°ÅŸte Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisi bahis oranlarÄ±

Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisi bu akÅŸam saat 20.00'de TT Arena'da gerÃ§ekleÅŸecek. BahisÃ§iler iÃ§in derbi oranlarÄ± da aÃ§Ä±klandÄ±.