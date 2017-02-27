HollandalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n istediÄŸi parayÄ± duyan Ã‡in ekibi masadan kalktÄ± transfer yattÄ±

FenerbahÃ§e'de oynayan Van Persie'nin transferi iÃ§in Ã‡in ekibi Tianjin masaya oturdu. Van Persie'nin senelik 13 milyon Euro istemesi Ã¼zerine Ã‡in takÄ±mÄ± anlaÅŸmayÄ± yarÄ±da bÄ±raktÄ±.

Gaziantep maçÄ±nÄ±n kadrosuna alÄ±nmayan Robin van Persie'nin menajeri, önceki gün Çin ekibi Tianjin'le masaya oturdu. Ancak HollandalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n menajeri yÄ±llÄ±k 10 milyon Euro artÄ± 3 milyon Euro bonus isteÄŸinde diretince transfer yattÄ±. Teknik direktör Dick Advocaat tarafÄ±ndan Gaziantepspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n kadrosuna alÄ±nmayan Robin van Persie'nin, son anda Çin'in kapÄ±sÄ±ndan döndüÄŸü öÄŸrenildi. Van Persie'nin formsuzluÄŸu sebebiyle kadroya alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± konuÅŸulsa da, gerçeÄŸin farklÄ± olduÄŸu iddia ediliyor. Önceki gün HollandalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n menajerinin, son dönemde yÄ±ldÄ±z isimleri kadrosuna katan Uzak DoÄŸu ülkesinin önemli takÄ±mlarÄ±ndan Tianjin Quanjian ile masaya oturduÄŸu bildirildi. GörüÅŸmede menajerin, van Persie için yÄ±llÄ±k 10 milyon Euro artÄ± 3 milyon Euro da bonus olarak toplamda senelik 13 milyon Euro (49.537.800 TL) istediÄŸi belirtildi. SÄ±kÄ± pazarlÄ±k sonucunda van Persie cephesinin isteklerinde geri adÄ±m atmadÄ±ÄŸÄ± ve Tianjin'in de rakamÄ± çok bulduÄŸu için bu transferden vazgeçtiÄŸi bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Kaynak: Fanatik