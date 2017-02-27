Ana Sayfa | SPOR Futbol 27/02/2017 11:53

FenerbahÃ§eli taraftarlardan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'a Ali KoÃ§ ÅŸoku


FenerbahÃ§eli taraftarlar, Gaziantep maÃ§Ä± sonrasÄ± havalimanÄ±nda Ali KoÃ§ tezahÃ¼ratlarÄ± yaparak yÃ¶netimin istifa etmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Ligin son sÄ±rasÄ±ndaki Gaziantepspor'a puan kaybeden Fenerbahçe'nin Ä°stanbul'a dönüÅŸü olaylÄ± oldu. SarÄ±-lacivertli kafileyi Sabiha Gökçen HavalimanÄ±'nda protesto eden 300 kadar sarÄ±-lacivertli taraftar yönetimi istifaya davet etti. Fenerbahçeli futbolcularÄ± havalimanÄ±ndan çÄ±karmak için polisin yanÄ± sÄ±ra özel tim ekibi de yardÄ±m ederken kÄ±zgÄ±n grubun futbolculara meÅŸale fÄ±rlatmasÄ± ortamÄ± iyice gerdi.

ALÄ° KOÇ TEZAHÜRATI

Fotomaç'Ä±n haberine göre; sarÄ±-lacivertli taraftarlar yönetim aleyhine ÅŸu tezahüratlarÄ± yaptÄ±:

"Ali Koç baÅŸkan, Fenerbahçe ÅŸampiyon"

"Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu, istifa ulan"

"BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n çocuÄŸu Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m"

"Fenerbahçe babanÄ±n çiftliÄŸi deÄŸil"

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