Ana Sayfa | SPOR Futbol 27/02/2017 11:58

Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisi ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek


TÃ¼rkiye'nin dev takÄ±mlarÄ±ndan olan Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸ bu akÅŸam TT Arena'da kÄ±yasÄ±ya rekabet edecek. Liderlik koltuÄŸunda oturan BeÅŸiktaÅŸ bu maÃ§Ä± Galatasaray'a vermemek iÃ§in Ã¶zel mÃ¼cadele edecek.

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanÄ±n kapanÄ±ÅŸ maçÄ±nda Galatasaray ile BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor. Ligin zirvesini yakÄ±ndan ilgilendiren derbi öncesi BeÅŸiktaÅŸ 47 puanla liderlik koltuÄŸunda otururken, 40 puanlÄ± Galatasaray haftaya üçüncü sÄ±rada girdi. Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de baÅŸlayacak derbiyi hakem Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m yönetecek. Süper Lig'de ikinci yarÄ±nÄ±n ilk derbisinde YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Ekrem Kan ile AsÄ±m Yusuf Öz yapacak. Dev maçÄ±n dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

TUDOR Ä°LK KEZ ARENA'DA

Galatasaray'da Jan Olde Riekerink'in ardÄ±ndan teknik direktörlük koltuÄŸuna oturan Igor Tudor, ilk kez taraftarÄ± önüne çÄ±kacak. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin baÅŸÄ±ndaki ilk müsabakasÄ±na Çaykur Rizespor deplasmanÄ±nda çÄ±kan Tudor, Türk Telekom Arena'daki siftahÄ±nÄ± ise BeÅŸiktaÅŸ derbisinde yapacak.

 

 

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Burak YÄ±lmaz Galatasaray'a geri mi dÃ¶nÃ¼yor

Ã‡in Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da harikalar yaratan Burak YÄ±lmaz'Ä±n takÄ±mdan ayrÄ±lacaÄŸÄ± iddia ediliyor. Galatasaray ise, Ã¼nlÃ¼ futbolcuyu transfer etmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.


Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisi muhtemel 11'leri

Spor Toto SÃ¼per Ligâ€™in 22. haftasÄ±nda Galatasaray, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± sahasÄ±nda konuk edecek. Ezeli rakiplerin maÃ§ Ã¶ncesi muhtemel 11'leri de aÃ§Ä±klandÄ±.


Ä°ÅŸte Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisi bahis oranlarÄ±

Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisi bu akÅŸam saat 20.00'de TT Arena'da gerÃ§ekleÅŸecek. BahisÃ§iler iÃ§in derbi oranlarÄ± da aÃ§Ä±klandÄ±.