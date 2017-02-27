Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisi ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek

TÃ¼rkiye'nin dev takÄ±mlarÄ±ndan olan Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸ bu akÅŸam TT Arena'da kÄ±yasÄ±ya rekabet edecek. Liderlik koltuÄŸunda oturan BeÅŸiktaÅŸ bu maÃ§Ä± Galatasaray'a vermemek iÃ§in Ã¶zel mÃ¼cadele edecek.

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanÄ±n kapanÄ±ÅŸ maçÄ±nda Galatasaray ile BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor. Ligin zirvesini yakÄ±ndan ilgilendiren derbi öncesi BeÅŸiktaÅŸ 47 puanla liderlik koltuÄŸunda otururken, 40 puanlÄ± Galatasaray haftaya üçüncü sÄ±rada girdi. Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de baÅŸlayacak derbiyi hakem Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m yönetecek. Süper Lig'de ikinci yarÄ±nÄ±n ilk derbisinde YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Ekrem Kan ile AsÄ±m Yusuf Öz yapacak. Dev maçÄ±n dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

TUDOR Ä°LK KEZ ARENA'DA

Galatasaray'da Jan Olde Riekerink'in ardÄ±ndan teknik direktörlük koltuÄŸuna oturan Igor Tudor, ilk kez taraftarÄ± önüne çÄ±kacak. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin baÅŸÄ±ndaki ilk müsabakasÄ±na Çaykur Rizespor deplasmanÄ±nda çÄ±kan Tudor, Türk Telekom Arena'daki siftahÄ±nÄ± ise BeÅŸiktaÅŸ derbisinde yapacak.