BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlar ilk kez TT Arena'ya gelecek

Spor Toto SÃ¼per Ligi'nin 22. haftasÄ±nda Galatasaray'a konuk olacak BeÅŸiktaÅŸ, ilk kez taraftarlarÄ±nÄ±n desteÄŸini TT Arena'da hissedecek.

Türkiye'nin 4 büyüklerinden olan Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸ bu akÅŸam kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak. BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ±, Türk Telekom Arena'da ilk kez takÄ±mlarÄ±na destek verme fÄ±rsatÄ±nÄ± yakalayacak.Galatasaray'Ä±n eski stadÄ± Ali Sami Yen'de birçok maçta BeÅŸiktaÅŸ'Ä± yalnÄ±z bÄ±rakmayan taraftarlar, deplasman yasaÄŸÄ± nedeniyle sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin yeni yuvasÄ± Türk Telekom Arena'da derbi izleme ÅŸansÄ± bulamamÄ±ÅŸtÄ±. Bu sezon baÅŸÄ±nda derbilerde deplasman yasaÄŸÄ±nÄ±n kalkmasÄ± yönünde alÄ±nan kararÄ±n ardÄ±ndan takÄ±mlarÄ±nÄ± Türk Telekom Arena'da ilk kez izleme fÄ±rsatÄ± bulacak siyah-beyazlÄ± taraftarlar, toplu halde stada götürülecek. YaklaÅŸÄ±k 2 bin 400 siyah-beyazlÄ± taraftar, bugün saat 14.30'dan itibaren Vodafone Arena önünde bir araya gelecek. Otobüslerle Türk Telekom Arena'ya gidecek taraftarlar, maçÄ±n ardÄ±ndan aynÄ± ÅŸekilde dönecek.