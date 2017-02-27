Ana Sayfa | SPOR Futbol 27/02/2017 12:20

Ä°ÅŸte Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisi bahis oranlarÄ±


Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisi bu akÅŸam saat 20.00'de TT Arena'da gerÃ§ekleÅŸecek. BahisÃ§iler iÃ§in derbi oranlarÄ± da aÃ§Ä±klandÄ±.

Spor Toto Süper Lig'de ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±na büyük etki edecek maçta gelecek hafta Galatasaray, TT Arena'da BeÅŸiktaÅŸ'Ä± aÄŸÄ±rlayacak.Derbi için oranlarÄ± belirleyen Ä°ddaa Risk Yönetimi ise dev maç için bir favori belirlemedi. Ä°ki takÄ±mÄ±n galibiyetine de 2.30'luk oran açÄ±lÄ±rken, beraberliÄŸe ise 3.00 verildi. Ä°ki takÄ±mÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gol atmasÄ±na 1.40, en fazla tek takÄ±mÄ±n gol atmasÄ±na ise (Gol Yok) ise 2.05 oran verildi.  90 dakika sonunda, karÅŸÄ±laÅŸmada en az 3 gol atÄ±lmasÄ±na 1.50 (ÜST), en fazla iki gol atÄ±lmasÄ±na (ALT)  ise 1.85 oran açÄ±ldÄ±. Bahisseverler bu önemli mücadeleye tek maç bahis de oynayabilecekler.

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Burak YÄ±lmaz Galatasaray'a geri mi dÃ¶nÃ¼yor

Ã‡in Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da harikalar yaratan Burak YÄ±lmaz'Ä±n takÄ±mdan ayrÄ±lacaÄŸÄ± iddia ediliyor. Galatasaray ise, Ã¼nlÃ¼ futbolcuyu transfer etmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.


Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisi muhtemel 11'leri

Spor Toto SÃ¼per Ligâ€™in 22. haftasÄ±nda Galatasaray, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± sahasÄ±nda konuk edecek. Ezeli rakiplerin maÃ§ Ã¶ncesi muhtemel 11'leri de aÃ§Ä±klandÄ±.


BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlar ilk kez TT Arena'ya gelecek

Spor Toto SÃ¼per Ligi'nin 22. haftasÄ±nda Galatasaray'a konuk olacak BeÅŸiktaÅŸ, ilk kez taraftarlarÄ±nÄ±n desteÄŸini TT Arena'da hissedecek.