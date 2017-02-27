Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisi muhtemel 11'leri

Spor Toto SÃ¼per Ligâ€™in 22. haftasÄ±nda Galatasaray, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± sahasÄ±nda konuk edecek. Ezeli rakiplerin maÃ§ Ã¶ncesi muhtemel 11'leri de aÃ§Ä±klandÄ±.
Spor Toto Süper Lig’in 22. HaftasÄ±nda Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisi bu akÅŸam saat 20:00'da Türk Telekom Arena'da baÅŸlayacak. Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n düdük çalacaÄŸÄ± mücadele beIN Sports 1 kanalÄ±ndan canlÄ± yayÄ±nlanacak
MUHTEMEL 11’LER
Galatasaray: Muslera, Semih, Sabri, Chedjou, Carole, De Jong, Selçuk, Sneijder, Yasin, Bruma, Podolski
BeÅŸiktaÅŸ: Fabricio, Gökhan Gönül, AtÄ±nç Nukan, Marcelo, Adriano, OÄŸuzhan Özyakup, Hutchinson, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun