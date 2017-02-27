Ana Sayfa | SPOR Futbol 27/02/2017 12:26

Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisi muhtemel 11'leri


Spor Toto SÃ¼per Ligâ€™in 22. haftasÄ±nda Galatasaray, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± sahasÄ±nda konuk edecek. Ezeli rakiplerin maÃ§ Ã¶ncesi muhtemel 11'leri de aÃ§Ä±klandÄ±.

Spor Toto Süper Lig’in 22. HaftasÄ±nda Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisi bu akÅŸam saat 20:00'da Türk Telekom Arena'da baÅŸlayacak. Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n düdük çalacaÄŸÄ± mücadele beIN Sports 1 kanalÄ±ndan canlÄ± yayÄ±nlanacak

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Semih, Sabri, Chedjou, Carole, De Jong, Selçuk, Sneijder, Yasin, Bruma, Podolski

BeÅŸiktaÅŸ: Fabricio, Gökhan Gönül, AtÄ±nç Nukan, Marcelo, Adriano, OÄŸuzhan Özyakup, Hutchinson, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

 

 

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Burak YÄ±lmaz Galatasaray'a geri mi dÃ¶nÃ¼yor

Ã‡in Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da harikalar yaratan Burak YÄ±lmaz'Ä±n takÄ±mdan ayrÄ±lacaÄŸÄ± iddia ediliyor. Galatasaray ise, Ã¼nlÃ¼ futbolcuyu transfer etmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.


Ä°ÅŸte Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisi bahis oranlarÄ±

Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisi bu akÅŸam saat 20.00'de TT Arena'da gerÃ§ekleÅŸecek. BahisÃ§iler iÃ§in derbi oranlarÄ± da aÃ§Ä±klandÄ±.


BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlar ilk kez TT Arena'ya gelecek

Spor Toto SÃ¼per Ligi'nin 22. haftasÄ±nda Galatasaray'a konuk olacak BeÅŸiktaÅŸ, ilk kez taraftarlarÄ±nÄ±n desteÄŸini TT Arena'da hissedecek.