Burak YÄ±lmaz Galatasaray'a geri mi dÃ¶nÃ¼yor

Ã‡in Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da harikalar yaratan Burak YÄ±lmaz'Ä±n takÄ±mdan ayrÄ±lacaÄŸÄ± iddia ediliyor. Galatasaray ise, Ã¼nlÃ¼ futbolcuyu transfer etmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

Çin ekibi Beijing Guoan, RB Salzburg'tan 31 yaÅŸÄ±ndaki Ä°spanyol forvet Jonathan Soriano'yu kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Milli futbolcu Burak YÄ±lmaz'Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± Beijin Guoan, Jonathan Soriano için Salzburg'a 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceÄŸini duyurdu. Transfer döneminde Galatasaray'Ä±n Alman golcüsü Lukas Podolski'yi de istediÄŸi iddia edilen Beijin Guoan, Soriano ile 2 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme imzaladÄ±. Beijing Guoan'Ä±n bu transferi sonrasÄ±nda milli futbolcu Burak YÄ±lmaz'Ä±n, Çin Ligi'ne veda edeceÄŸi iddia edildi.