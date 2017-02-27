Ana Sayfa | SPOR Futbol 27/02/2017 12:36

Burak YÄ±lmaz Galatasaray'a geri mi dÃ¶nÃ¼yor


Ã‡in Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da harikalar yaratan Burak YÄ±lmaz'Ä±n takÄ±mdan ayrÄ±lacaÄŸÄ± iddia ediliyor. Galatasaray ise, Ã¼nlÃ¼ futbolcuyu transfer etmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

Çin ekibi Beijing Guoan, RB Salzburg'tan 31 yaÅŸÄ±ndaki Ä°spanyol forvet Jonathan Soriano'yu kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Milli futbolcu Burak YÄ±lmaz'Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± Beijin Guoan, Jonathan Soriano için Salzburg'a 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceÄŸini duyurdu. Transfer döneminde Galatasaray'Ä±n Alman golcüsü Lukas Podolski'yi de istediÄŸi iddia edilen Beijin Guoan, Soriano ile 2 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme imzaladÄ±. Beijing Guoan'Ä±n bu transferi sonrasÄ±nda milli futbolcu Burak YÄ±lmaz'Ä±n, Çin Ligi'ne veda edeceÄŸi iddia edildi.

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Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisi muhtemel 11'leri

Spor Toto SÃ¼per Ligâ€™in 22. haftasÄ±nda Galatasaray, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± sahasÄ±nda konuk edecek. Ezeli rakiplerin maÃ§ Ã¶ncesi muhtemel 11'leri de aÃ§Ä±klandÄ±.


Ä°ÅŸte Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisi bahis oranlarÄ±

Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ derbisi bu akÅŸam saat 20.00'de TT Arena'da gerÃ§ekleÅŸecek. BahisÃ§iler iÃ§in derbi oranlarÄ± da aÃ§Ä±klandÄ±.


BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlar ilk kez TT Arena'ya gelecek

Spor Toto SÃ¼per Ligi'nin 22. haftasÄ±nda Galatasaray'a konuk olacak BeÅŸiktaÅŸ, ilk kez taraftarlarÄ±nÄ±n desteÄŸini TT Arena'da hissedecek.