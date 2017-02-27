BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± 30 otobÃ¼s ile yola Ã§Ä±ktÄ± dev derbi heyecanÄ± bu akÅŸam yaÅŸanacak

Bu akÅŸam saat 20.00'da mÃ¼cadele edecek olan Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± Ã¶ncesi siyah beyazlÄ± ekibin taraftarÄ± maÃ§Ä±n oynanacaÄŸÄ± stada doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±

Vodafone Arena'da toplanan Siyah-beyazlÄ± taraftarlar, yaklaÅŸÄ±k 30 otobüs ile derbi maçÄ±nÄ±n oynanacaÄŸÄ± TT Arena'ya doÄŸru yola çÄ±ktÄ±. Saat 18.00'e doÄŸru TT Arena'ya ulaÅŸan taraftarlarÄ±n geniÅŸ güvenlik önlemli altÄ±nda stada giriÅŸi saÄŸlandÄ±.BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ±nÄ±n stada giriÅŸi tamamlandÄ±ktan sonra GalatasaraylÄ± taraftarlar stada alÄ±nacak. En son 2008-2009 sezonunda Ali Sami Yen'de oynanan derbide deplasman tribününde yer alan BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± 2726 gün sonra TT Arena'da oynanacak derbide takÄ±mlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda olacak.

Ä°LKLERÄ°N DERBÄ°SÄ°

Süper Lig’in 22. haftasÄ±, soluklarÄ± kesecek bir derbiyle kapanÄ±yor. Galatasaray, saat 20.00’de BeÅŸiktaÅŸ’Ä± aÄŸÄ±rlÄ±yor. Zorlu karÅŸÄ±laÅŸma, çok sayÄ±da ‘ilk’e de sahne olacak. Teknik direktör Jan Olde Riekerink’in yerine göreve gelen ve ÅŸu ana dek sadece Rize deplasmanÄ±na çÄ±kan Igor Tudor, BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±yla birlikte sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlarla buluÅŸacak.

2 BIN 400 KÄ°ÅžÄ° Ä°LK KEZ...

Bu sezon baÅŸÄ±nda derbilerde deplasman yasaÄŸÄ±nÄ±n kalkmasÄ± sonrasÄ±, BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlar da (YaklaÅŸÄ±k 2 bin 400 kiÅŸi) takÄ±mlarÄ±nÄ± ezeli rakiplerinin yeni mabedi Türk Telekom Arena’da ilk kez destekleme fÄ±rsatÄ± yakalayacak. Öte yandan bu sezon derbi galibiyeti göremeyen iki takÄ±mdan kazanan çÄ±karsa, 2016- 2017 sezonundaki ilk derbi zaferine de ulaÅŸmÄ±ÅŸ olacak.