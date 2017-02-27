FenerbahÃ§eli taraftarlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± tezahÃ¼ratÄ± Galatasaray'a karÅŸÄ± sÃ¶ylediler

Galatasaray-BeÅŸiktaÅŸ derbisi Ã¶ncesi gerilim artÄ±yor. FenerbahÃ§eli taraftarlarÄ±n BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kurucusuna yaptÄ±ÄŸÄ± tezahÃ¼ratÄ±, BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlarda Galatasaray iÃ§in yaptÄ±.

BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlar, Galatasaray derbisi için gittiÄŸi TT Arena'da, Galatasaray'Ä±n efsane ismi Ali Sami Yen'e küfürlü tezahürat yaptÄ± Spor Toto Süper Lig'de zirveyi yakÄ±ndan ilgilendiren Galatasaray-BeÅŸiktaÅŸ derbisi öncesi statta üzücü bir olay yaÅŸandÄ±. 7 yÄ±l aradan sonra TT Arena'ya deplasmana giden BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlar, Galatasaray'Ä±n kurucusu olan Ali Sami Yen'e küfürlü tezahüratta bulundu.