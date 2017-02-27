Ana Sayfa | SPOR Futbol 27/02/2017 17:34

FenerbahÃ§eli taraftarlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± tezahÃ¼ratÄ± Galatasaray'a karÅŸÄ± sÃ¶ylediler


Galatasaray-BeÅŸiktaÅŸ derbisi Ã¶ncesi gerilim artÄ±yor. FenerbahÃ§eli taraftarlarÄ±n BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kurucusuna yaptÄ±ÄŸÄ± tezahÃ¼ratÄ±, BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlarda Galatasaray iÃ§in yaptÄ±.

BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlar, Galatasaray derbisi için gittiÄŸi TT Arena'da, Galatasaray'Ä±n efsane ismi Ali Sami Yen'e küfürlü tezahürat yaptÄ± Spor Toto Süper Lig'de zirveyi yakÄ±ndan ilgilendiren Galatasaray-BeÅŸiktaÅŸ derbisi öncesi statta üzücü bir olay yaÅŸandÄ±. 7 yÄ±l aradan sonra TT Arena'ya deplasmana giden BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlar, Galatasaray'Ä±n kurucusu olan Ali Sami Yen'e küfürlü tezahüratta bulundu.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Bahis ÅŸirketi derbide Nusret'in o hareketine 1'e 20 veriyor

Yurt dÄ±ÅŸÄ± kaynaklÄ± bahis ÅŸirketlerinden birisi, sosyal medyada tuzlama hareketiyle fenomen olan Nusret'Ã®n meÅŸhur hareketine bire yirmi veriyor.


Kimse fark etmedi Podolski'nin formasÄ±ndaki hata olay yarattÄ±

GalatasaraylÄ± futbolcu Podolski'nin derbi maÃ§Ä±na 3 yÄ±ldÄ±zlÄ± formayla Ã§Ä±ktÄ±.


GalatasaraylÄ± taraftar metro seferlerini durdurdu

BeÅŸiktaÅŸ-Galatasaray derbisi Ã¶ncesi sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlarÄ±n meÅŸale yakmasÄ± nedeniyle ÅžiÅŸli-MecidiyekÃ¶y metrosu kapatÄ±ldÄ±.