GalatasaraylÄ± taraftar metro seferlerini durdurdu

BeÅŸiktaÅŸ-Galatasaray derbisi Ã¶ncesi sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlarÄ±n meÅŸale yakmasÄ± nedeniyle ÅžiÅŸli-MecidiyekÃ¶y metrosu kapatÄ±ldÄ±.

GalatasaraylÄ± taraftarlar, BeÅŸiktaÅŸ'la oynanacak derbi karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± için TT Arena'ya hareket ettiÄŸi sÄ±rada metroda meÅŸale yaktÄ±, metro seferleri durduruldu. Galatasaray - BeÅŸiktaÅŸ derbisi öncesinde ÅžiÅŸli-Mecidiyeköy metrosu kapatÄ±ldÄ±. TaraftarlarÄ±n metroda meÅŸale yakmasÄ± sonucu derbi öncesi flaÅŸ bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±.Galatasaray ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±ndaki dev derbi öncesi Mecidiyeköy'de toplanan GalatasaraylÄ± taraftarlar, ellerinde meÅŸalelerle metroyla Türk Telekom Arena'ya hareket etti. ÅžiÅŸli-Mecidiyeköy metrosu taraftar gruplarÄ±nÄ±n meÅŸale yakmasÄ±ndan dolayÄ± yolcu giriÅŸine kapatÄ±ldÄ±.

YOÄžUN DUMAN METROYA ENGEL OLDU

Güvenlik görevlilerinden alÄ±nan bilgiye göre, taraftarlarÄ±n içeri meÅŸale yakmasÄ±ndan dolayÄ± yoÄŸun duman oluÅŸtu. YolcularÄ±n metroya giriÅŸ güvenlik görevlileri tarafÄ±ndan engellendi. BazÄ± yolcular yaÅŸanan olaya tepki gösterdi. Öte yandan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n coÅŸkusu Seyrantepe metrosunda makinisti korkuttu ve özel uyarÄ± anonsu yapmasÄ±na neden oldu. Galatasaray taraftarlarÄ±nÄ±n tezahüratlarÄ± ile coÅŸkulu hali üzerine makinist "Lütfen zÄ±plamayalÄ±m" diyerek ilk anonsu yaptÄ±. Galatasaray taraftarÄ±nÄ±n zÄ±plamaya devam etmesi üzerine tedirgin olan makinist "Raydan çÄ±kabiliriz, zÄ±plamayalÄ±m" diye ikinci kez anons yaptÄ±.