Ana Sayfa | SPOR Futbol 28/02/2017 10:21

GalatasaraylÄ± taraftarlar Cavanda'ya bÃ¶yle tepki gÃ¶sterdi


DÃ¼n akÅŸam oynanan derbinin ardÄ±ndan GalatasaraylÄ± taraftarlarÄ±n Cavanda'ya olan tepkisi bÃ¼yÃ¼dÃ¼. "Sen nasÄ±l bir adamsÄ±n. NasÄ±l futbolcusun. Ne biÃ§im oynuyorsun" diye sÃ¶zlÃ¼ tacizde bulundular.

Galatasaray'Ä±n BeÅŸiktaÅŸ'a evinde 1-0 maÄŸlup olduÄŸu maçÄ±n ardÄ±ndan sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlar Cavanda'ya tepki gösterdi. KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± protokol tribününde izleyen Luis Cavanda tribünden çÄ±karken bir grup Galatasaray taraftarÄ±nÄ±n tepkisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. 18 kiÅŸilik kadroya giremeyen ve maçÄ± tribünden izleyen Cavanda'ya sözlü tacizde bulunuldu. Güvenlik güçleri hemen araya girerken öfkeli taraftarlar, Cavanda'ya "Sen nasÄ±l bir adamsÄ±n. NasÄ±l futbolcusun. Ne biçim oynuyorsun" diye baÄŸÄ±rdÄ±.

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