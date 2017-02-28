GalatasaraylÄ± taraftarlar Cavanda'ya bÃ¶yle tepki gÃ¶sterdi

DÃ¼n akÅŸam oynanan derbinin ardÄ±ndan GalatasaraylÄ± taraftarlarÄ±n Cavanda'ya olan tepkisi bÃ¼yÃ¼dÃ¼. "Sen nasÄ±l bir adamsÄ±n. NasÄ±l futbolcusun. Ne biÃ§im oynuyorsun" diye sÃ¶zlÃ¼ tacizde bulundular.

Galatasaray'Ä±n BeÅŸiktaÅŸ'a evinde 1-0 maÄŸlup olduÄŸu maçÄ±n ardÄ±ndan sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlar Cavanda'ya tepki gösterdi. KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± protokol tribününde izleyen Luis Cavanda tribünden çÄ±karken bir grup Galatasaray taraftarÄ±nÄ±n tepkisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. 18 kiÅŸilik kadroya giremeyen ve maçÄ± tribünden izleyen Cavanda'ya sözlü tacizde bulunuldu. Güvenlik güçleri hemen araya girerken öfkeli taraftarlar, Cavanda'ya "Sen nasÄ±l bir adamsÄ±n. NasÄ±l futbolcusun. Ne biçim oynuyorsun" diye baÄŸÄ±rdÄ±.