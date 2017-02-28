KasÄ±mpaÅŸa Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

KasÄ±mpaÅŸa ile Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä± bu akÅŸam oynanacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? MaÃ§la ilgili tÃ¼m detaylar haberimizde...

KasÄ±mpaÅŸa ile Çaykur Rizespor arasÄ±nda Recep Tayyip ErdoÄŸan StadÄ±'nda yapÄ±lacak maç saat 20.00'de baÅŸlayacak. A Spor kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Volkan Narinç ve Ä°lker Takpak yapacak. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n dördüncü hakemi ise Hakan Ceylan olacak. Ziraat Türkiye KupasÄ±nda mücadele ettiÄŸi B Grubunu rakibi Çaykur Rizesporun önünde 15 puanla lider tamamlayan KasÄ±mpaÅŸa, son 16 turunda ise OsmanlÄ±sporu elemeyi baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±.Grubu KasÄ±mpaÅŸanÄ±n ardÄ±ndan 13 puanla ikinci sÄ±rada tamamlayan konuk ekip ise son 16 turunda A Grubunun lideri ÅžanlÄ±urfaspor'u saf dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. Bu sezon 4. kez karÅŸÄ±laÅŸacak iki ekibin daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± 3 maçtan KasÄ±mpaÅŸa 2, Çaykur Rizespor ise 1 kez galibiyetle ayrÄ±ldÄ±.