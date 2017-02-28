ÃœnlÃ¼ futbolcu kavgaya karÄ±ÅŸtÄ± hastanelik oldu

Stuttgart'ta forma giyen Kevin Grosskreutz, gece kulÃ¼bÃ¼nde Ã§Ä±kan kavgaya karÄ±ÅŸmasÄ± sonucu hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Almanya Bundesliga 2 takÄ±mlarÄ±ndan Stuttgart'ta forma giyen Kevin Grosskreutz'un bir gece kulübünde kavgaya karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Alman basÄ±nÄ±nda çÄ±kan habere göre Grosskreutz'un kavga nedeniyle pazartesi gecesini hastanede geçirmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± yer aldÄ±.Alman basÄ±nÄ± ayrÄ±ca 28 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun daha önce de bu tarz kavgalara karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Grosskreutz, 2015-2016 sezonunda Galatasaray'a transfer olmuÅŸ ancak evraÄŸÄ±nÄ±n yetiÅŸmemesi nedeniyle forma giymeden takÄ±mdan ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.