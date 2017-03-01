Milli maÃ§a 1 ay kala tÃ¼m biletler tÃ¼kendi

27 Mart'ta oynanacak TÃ¼rkiye-Moldova hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±na 1 ay varken biletlerin bittiÄŸi duyuruldu.

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n, Moldova ile oynayacaÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k maçÄ±nÄ±n biletleri tükendi. Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± takÄ±mÄ±n 27 Mart 2017 Pazartesi günü EskiÅŸehir Yeni Stadyumu'nda saat 19.15'te Moldova ile oynayacaÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k maçÄ±nÄ±n biletleri tükendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, biletlerin bittiÄŸi belirtilirken, "Müsabaka biletlerine yoÄŸun ilgi gösteren futbolseverlere teÅŸekkür eder, karÅŸÄ±laÅŸmada ÅŸimdiden iyi seyirler dileriz" denildi. A Milli TakÄ±m'Ä±n, 24 Mart 2017 Cuma günü Finlandiya ile Antalya Stadyumu'nda oynayacaÄŸÄ± FIFA Dünya KupasÄ± Eleme Grubu maçÄ±nÄ±n bilet satÄ±ÅŸÄ± ise devam ediyor.