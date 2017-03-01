Ana Sayfa | SPOR Futbol 01/03/2017 22:05

Derbide ilginÃ§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ GalatasaraylÄ± futbolcular arasÄ±ndaki kÃ¼slÃ¼k yÄ±llardÄ±r devam ediyor


GalatasaraylÄ± futbolcu SelÃ§uk Ä°nan, BeÅŸiktaÅŸ derbisinde oyundan Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra Sabri'nin elini sÄ±kmadÄ±.

Galatasaray'da Selçuk Ä°nan ile Sabri SarÄ±oÄŸlu arasÄ±ndaki küskünlük yÄ±llar geçmesine raÄŸmen devam ediyor. HatÄ±rlanacaÄŸÄ± gibi Prandelli döneminde kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan kaptan Sabri SarÄ±oÄŸlu, Abdurrahim Albayrak'Ä±n kendisini affetmesinin ardÄ±ndan yeniden takÄ±ma dönmüÅŸ ancak kaptanlÄ±k pazubandÄ±nÄ± Selçuk Ä°nan'a kaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. O tarihten bu yana ikilinin arasÄ±nda soÄŸuk rüzgarlar estiÄŸi belirtilmiÅŸ, hatta Sabri, 2015 yÄ±lÄ±nda dünyaevine giren Selçuk Ä°nan'Ä±n nikah törenine katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. Son olarak ise Selçuk, TT Arena'da oynanan ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 1-0'lÄ±k üstünlüÄŸüyle sona eren derbide oyundan alÄ±ndÄ±ktan sonra herkesin elini sÄ±kÄ±p Sabri'yi es geçerek aralarÄ±nÄ±n kötü olduÄŸunu bir kez daha gözler önüne sermiÅŸ oldu.

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