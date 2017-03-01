Ana Sayfa | SPOR Futbol 01/03/2017 22:09

UEFA'dan maÃ§ Ã¶ncesi yasak BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± o maÃ§a katÄ±lamayacak


UEFA Avrupa Ligi'nde BeÅŸiktaÅŸ- Olympiakos maÃ§Ä± Ã¶ncesi UEFA, taraftarlarÄ±n maÃ§a katÄ±lmamasÄ± kararÄ± verdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunan ekibi Olympiakos ile eÅŸleÅŸen BeÅŸiktaÅŸ, ilk maçÄ±na 9 Mart PerÅŸembe günü deplasmanda çÄ±kacak.Buna karÅŸÄ±n iki ülke arasÄ±ndaki tarihsel gerilim nedeniyle iki kulüp aralarÄ±nda anlaÅŸtÄ±lar ve iki maçta da taraftarlarÄ±n deplasmana gitmesine yasak konuldu.

Ä°ÅŸte BeÅŸiktaÅŸ kulübünden konuyla ilgili yapÄ±lan açÄ±klama: "09.03.2017 tarihinde Yunanistan'da oynanacak Olympiakos - BeÅŸiktaÅŸ UEFA Avrupa Ligi karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± öncesi, Yunanistan resmi makamlarÄ±nca UEFA'ya "güvenlik gerekçesiyle maçÄ±n deplasman takÄ±mÄ± taraftarÄ± olmadan yapÄ±lmasÄ±" talebi iletilmiÅŸ, UEFA tarafÄ±ndan her iki kulübe bu talebin lehinde tavsiyede bulunulmuÅŸtur.UEFA'dan gelen bu deÄŸerlendirme üzerine BeÅŸiktaÅŸ JK ve Olympiakos kulüpleri, iki takÄ±m arasÄ±nda gerçekleÅŸecek her iki karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n da deplasman taraftarlarÄ± olmadan yapÄ±lmasÄ± üzerine mutabakata varmÄ±ÅŸtÄ±r. Kamuoyuna saygÄ±yla duyururuz."

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