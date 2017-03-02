Ana Sayfa | SPOR Futbol 02/03/2017 12:04

Galatasaray'Ä±n efsane oyuncusu Hagi'den ÅŸok itiraf


Galatasaray'da bir dÃ¶nem oynayan Hagi, 2002 DÃ¼nya KupasÄ±'nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ olan TÃ¼rk Milli takÄ±mÄ±yla ilgili itirafta bulundu.

AdÄ±nÄ± Galatasaray efsaneleri arasÄ±na yazdÄ±ran Gheorghe Hagi, yÄ±llar sonra çarpÄ±cÄ± açÄ±klamalar yaptÄ±. Socrates dergisine konuÅŸan Rumen yÄ±ldÄ±z, 2002 Dünya KupasÄ±'nda 3. olan Milli TakÄ±m'la ilgili olarak, "Türkiye, birlikte oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z futbolcularla dünya üçüncüsü oldu. Türk futbolunun o dönemki yükseliÅŸinde sizce ne kadar payÄ±nÄ±z var?" sorusuna ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi: "Benim katkÄ±m ne olmuÅŸtur, bilmiyorum. Ama politik cevap vermek yerine direkt ve net olarak ÅŸunu söyleyebilirim; Türkiye Milli TakÄ±mÄ±'nda ben eksiktim. Ben olsaydÄ±m Türkiye üçüncü deÄŸil, dünya ÅŸampiyonu olurdu. Çünkü ben buyum; üçüncülükle birincilik arasÄ±ndaki farkÄ± yaratan oyuncu."

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