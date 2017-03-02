Ana Sayfa | SPOR Futbol 02/03/2017 12:50

Ne Ronaldo ne de Neymar dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok kazanan futbolcusu bakÄ±n kimmiÅŸ


DÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok para kazanan futbolcusu Arjantin'den Ã‡in ligine giden Carlos Tevez oldu.

Transfer döneminin sona erdiÄŸi Çin Süper Ligi'ne Arjantinli futbolcu Carlos Tevez'in yanÄ± sÄ±ra bir çok yÄ±ldÄ±z daha geldi. Chelsea'den Oscar, Zenit'ten Axel Witsel, Villereal'den Pato bonservis bedelleriyle Çin Süper Ligi ekiplerinin kadrosuna katÄ±ldÄ±. Tevez, yÄ±llÄ±k 38 milyon Euro ile dünyanÄ±n en çok kazanan futbolcusu olurken, BrezilyalÄ± Oscar da ara transfer döneminin en pahalÄ± oyuncusu seçildi.Avrupa'nÄ±n 5 büyük ligini geride bÄ±rakan Çin Süper Ligi ekipleri, 388 milyon Euro transfer harcamasÄ± yaptÄ±. Avrupa'da 250 milyon Euro ile en fazla transfer harcamasÄ± yapan Ä°ngilizleri de geride bÄ±rakan Çin, transfere en çok para harcayan ülke oldu.Çin Futbol Federasyonu, ülkede transfere uçuk ödemeler yapÄ±lmasÄ±nÄ± önlemek adÄ±na ilk 11'de oynayan yabancÄ± oyuncu sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± 4'ten 3'e düÅŸürdü.

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