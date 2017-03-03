MÃ¼ftÃ¼nÃ¼n okuduÄŸu dualar Giresunspor'a yaradÄ± 10 maÃ§ta 8 galibiyet

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 23. haftasÄ±nda Trabzonspor sahasÄ±nda KarabÃ¼kspor'u konuk ediyor. Peki maÃ§ ne zaman ve saat kaÃ§ta oynanacak, hangi kanaldan verilecek? Ä°ÅŸte detaylar..