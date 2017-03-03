Ana Sayfa | SPOR Futbol 03/03/2017 11:57

MÃ¼ftÃ¼nÃ¼n okuduÄŸu dualar Giresunspor'a yaradÄ± 10 maÃ§ta 8 galibiyet


TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu 1. Lig ekibi Giresunspor'un kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸatÄ±na dur demek iÃ§in mÃ¼ftÃ¼ dua okumuÅŸtu. Giresunspor'a dualar yaradÄ± neredeyse son maÃ§larda hiÃ§ yenilgi yaÅŸamadÄ±.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da istenilen sonuçlarÄ±n alÄ±namamasÄ± nedeniyle 2 AralÄ±k 2016'da kurban kesilmiÅŸ ve Giresun Müftüsü Muhittin Oral dua okumuÅŸtu. Muhittin Oral, 'ÅžutlarÄ±nÄ±, paslarÄ±nÄ± isabetli eyle Allah'Ä±m' duasÄ±nÄ± yaptÄ±ktan sonra Giresunspor 10 maçta 8 galibiyet aldÄ±, ligde 4. sÄ±raya yerleÅŸti.

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