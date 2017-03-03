Ana Sayfa | SPOR Futbol 03/03/2017 12:18

Trabzonspor KarabÃ¼kspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri


Spor Toto SÃ¼per Lig'in 23. haftasÄ±nda Trabzonspor sahasÄ±nda KarabÃ¼kspor'u konuk ediyor. Peki maÃ§ ne zaman ve saat kaÃ§ta oynanacak, hangi kanaldan verilecek? Ä°ÅŸte detaylar..

Medical Park Arena’da oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma bugün saat 20.00’de baÅŸlayacak. AyrÄ±ca beIN Sports 1'den canlÄ± yayÄ±nlanacak. Mücadeleyi FÄ±rat AydÄ±nus yönetecek. Trabzonspor, son haftalarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± puan kayÄ±plarÄ±n telafi etmenin yanÄ± sÄ±ra ligin ilk yarÄ±sÄ±nda deplasmanda 4-0 maÄŸlup olduÄŸu Kardemir Karabükspor’u taraftarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda yenerek rövanÅŸÄ± almak istiyor. Lider BeÅŸiktaÅŸ ile takipçisi Medipol BaÅŸakÅŸehir’in puan farkÄ±nÄ± açmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Avrupa kupalarÄ±na katÄ±lmayÄ± hedefleyen takÄ±mlar arasÄ±ndaki puan farklarÄ±nÄ±n yakÄ±n olmasÄ±, Bordo-Mavililerin, Kardemir Karabükspor ile oynayacaÄŸÄ± müsabakaya ayrÄ± bir önem katÄ±yor

 

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