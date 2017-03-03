Ana Sayfa | SPOR Futbol 03/03/2017 13:38

BardaÄŸÄ± taÅŸÄ±rdÄ± Grosskreutz takÄ±mdan sepetlendi


Daha Ã¶nce Galatasaray'da oynamasÄ± beklenen Grosskreutz, Stuttgart'tan gece kulÃ¼bÃ¼nde karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kavga nedeniyle atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Geçen sezon baÅŸÄ±nda Galatasaray'a gelen ama kulübün transferin son gününde bilgileri FIFA sistemine zamanÄ±nda girememesi nedeniyle forma giyemeyen ve Ocak 2016'ta da ayrÄ±lan Kevin Grosskreutz'un Stuttgart macerasÄ± da çok uzun sürmedi. 28 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, bir gece kulübünde karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kavgada yüzüne ve ensesine darbeler aldÄ±ktan sonra hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Stuttgarter Zeitung'da yer alan haberde perÅŸembe günü futbolcuyla gerçekleÅŸtirilen iki saatlik zirvenin ardÄ±ndan Kevin Grosskreutz ile yollarÄ±n ayrÄ±lmasÄ±na kesin olarak karar verildiÄŸi ve hemen yürürlüÄŸe sokulacak bu kararÄ±n bir kulüp sözcüsüne doÄŸrulatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgileri yer aldÄ±.

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