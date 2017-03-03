Efsane FransÄ±z futbolcu hayatÄ±nÄ± kaybetti

Fransa ve Ä°spanya'nÄ±n takÄ±mlarÄ±nda forma giyen baÅŸarÄ±lÄ± futbolcu Raymond Kopa, 85 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti.

Fransa'nÄ±n Stade de Reims ve Ä°spanya'nÄ±n Real Madrid takÄ±mlarÄ±nda forma giyen FransÄ±z futbolcu Raymond Kopa, 85 yaÅŸÄ±nda öldü.

ALTIN TOP ÖDÜLÜ ALMIÅžTI

FransÄ±z futbolunun efsane isimleri arasÄ±nda yer alan ve oynadÄ±ÄŸÄ± takÄ±mlara kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± birçok kupada önemli payÄ± olan Kopa, 1958 yÄ±lÄ±nda AltÄ±n Top ödülüne layÄ±k görülmüÅŸ ve aynÄ± yÄ±l Dünya KupasÄ±'nÄ±n en iyi futbolcusu seçilmiÅŸti.Bu arada Fransa'nÄ±n Angers kentinde hayatÄ±nÄ± kaybeden Kopa için bir baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±mlayan Real Madrid Kulübü, 1956-1959 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda eflatun-beyazlÄ± takÄ±mda oynayan FransÄ±z futbolcunun kulüp tarihinin en büyük yÄ±ldÄ±zlarÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

BAÅžARILARI BÜYÜK

Rial, Puskas, Gento ve Di Stefano gibi Real Madrid'in diÄŸer efsane isimleriyle birlikte forma giyen, 103 maçta 30 gol atan Kopa'nÄ±n oynadÄ±ÄŸÄ± 3 sezonda Ä°spanyol kulübünün 3 Avrupa kupasÄ±, 2 lig ve 1 Latin KupasÄ± kazandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. Real Madrid Kulübü BaÅŸkanÄ± Florentino Perez de FransÄ±z futbolcunun ölümüyle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada,"Hepimiz, yaÅŸam ve spor deÄŸerlerinin bir referansÄ± olan Kopa ile büyüdük." deÄŸerlendirmesinde bulundu.