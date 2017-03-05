Ana Sayfa | SPOR Futbol 05/03/2017 11:00

GÃ¼mÃ¼ÅŸhanespor seyircisiz oynama cezasÄ±nÄ± bÃ¶yle deldi geÃ§ti


GÃ¼mÃ¼ÅŸhanespor - AnkaragÃ¼cÃ¼ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Ã§Ä±kan olaylar nedeniyle TFF'nin verdiÄŸi 3 maÃ§ seyircisiz oynama cezasÄ± Ã¼zerine Karadeniz ekibi, stadÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki tepeyi dozerlerle yÄ±ktÄ±rarak taraftarlarÄ±n maÃ§Ä± izlemesine imkan saÄŸladÄ±.

Spor Toto 2. Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup'ta GümüÅŸhanespor - Ankaragücü karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda çÄ±kan olaylar nedeniyle 3 maç seyircisiz oynama cezasÄ± alan Karadeniz ekibi, bu yasaÄŸÄ± yasal olmayan yöntemlerle delmek için hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.GümüÅŸhane Belediye BaÅŸkanÄ± Ercan Çimen, verdiÄŸi talimat ile GümüÅŸhane YeniÅŸehir Stadyumu'nun içini net bir ÅŸekilde gösteren kayalÄ±k görünümlü tepeyi dozerler vasÄ±tasÄ±yla yÄ±ktÄ±rarak GümüÅŸhanespor taraftarlarÄ±na maç izleme imkanÄ± tanÄ±mak için yola koyuldu. GümüÅŸhanespor taraftarlarÄ±, stadyumunun bahçesi konumundaki taÅŸlÄ±k alanlarÄ±n yÄ±kÄ±larak düz bir yer halini almasÄ±yla adeta yasa dÄ±ÅŸÄ± tribünü andÄ±ran yerden maçlarÄ± izleyebilecek.

Kaynak: Klasspor

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Denizlispor Samsunspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri

TFF 1. Lig'inde heyecan sÃ¼rerken, gÃ¼nÃ¼n ilk karÅŸÄ±laÅŸamasÄ± olan Denizlispor-Samsunspor mÃ¼cadelesi TRT Avaz ekranlarÄ±ndan canlÄ± izlenebilecek. Peki Denizlispor Samsunspor maÃ§Ä± saat kaÃ§ta oynanacak ve karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n muhtemel 11'leri kimler olacak? Detaylar haberimizde...


BaÅŸakÅŸehir Alanyaspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri

SÃ¼per Lig'de BaÅŸakÅŸehir ile Alanyaspor mÃ¼cadelesi yaÅŸanacak. MaÃ§Ä±n muhtemel 11'leri de aÃ§Ä±klandÄ±. Peki BaÅŸakÅŸehir-Alanyaspor maÃ§Ä± hangi kanalda ve saat kaÃ§ta olacak? Detaylar haberimizde...


Efsane FransÄ±z futbolcu hayatÄ±nÄ± kaybetti

Fransa ve Ä°spanya'nÄ±n takÄ±mlarÄ±nda forma giyen baÅŸarÄ±lÄ± futbolcu Raymond Kopa, 85 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti.