BaÅŸakÅŸehir Alanyaspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri

SÃ¼per Lig'de BaÅŸakÅŸehir ile Alanyaspor mÃ¼cadelesi yaÅŸanacak. MaÃ§Ä±n muhtemel 11'leri de aÃ§Ä±klandÄ±. Peki BaÅŸakÅŸehir-Alanyaspor maÃ§Ä± hangi kanalda ve saat kaÃ§ta olacak? Detaylar haberimizde...
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Süper Lig'deki en yakÄ±n takipçisi Medipol BaÅŸakÅŸehir 23. hafta maçÄ±nda son haftalarÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ yakalayan Aytemiz Alanyaspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak. 3. Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±’nda saat 13.30’da baÅŸlayacak mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlÄ± yayÄ±nlanacak.
Muhtemel 11'ler:
Medipol BaÅŸakÅŸehir: Volkan, Caiçara, YalçÄ±n, Epureanu, Alparslan, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor
Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Gassama, Lazic, Omeruo, Tzalleas, Candeias, Emre, Efecan, Fernandes, N’Skala, Vagner Love