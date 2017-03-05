Ana Sayfa | SPOR Futbol 05/03/2017 11:43

BaÅŸakÅŸehir Alanyaspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri


SÃ¼per Lig'de BaÅŸakÅŸehir ile Alanyaspor mÃ¼cadelesi yaÅŸanacak. MaÃ§Ä±n muhtemel 11'leri de aÃ§Ä±klandÄ±. Peki BaÅŸakÅŸehir-Alanyaspor maÃ§Ä± hangi kanalda ve saat kaÃ§ta olacak? Detaylar haberimizde...

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Süper Lig'deki en yakÄ±n takipçisi Medipol BaÅŸakÅŸehir 23. hafta maçÄ±nda son haftalarÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ yakalayan Aytemiz Alanyaspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak. 3. Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±’nda saat 13.30’da baÅŸlayacak mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlÄ± yayÄ±nlanacak. 

Muhtemel 11'ler: 

Medipol BaÅŸakÅŸehir: Volkan, Caiçara, YalçÄ±n, Epureanu, Alparslan, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Gassama, Lazic, Omeruo, Tzalleas, Candeias, Emre, Efecan, Fernandes, N’Skala, Vagner Love

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Denizlispor Samsunspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri

TFF 1. Lig'inde heyecan sÃ¼rerken, gÃ¼nÃ¼n ilk karÅŸÄ±laÅŸamasÄ± olan Denizlispor-Samsunspor mÃ¼cadelesi TRT Avaz ekranlarÄ±ndan canlÄ± izlenebilecek. Peki Denizlispor Samsunspor maÃ§Ä± saat kaÃ§ta oynanacak ve karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n muhtemel 11'leri kimler olacak? Detaylar haberimizde...


GÃ¼mÃ¼ÅŸhanespor seyircisiz oynama cezasÄ±nÄ± bÃ¶yle deldi geÃ§ti

GÃ¼mÃ¼ÅŸhanespor - AnkaragÃ¼cÃ¼ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Ã§Ä±kan olaylar nedeniyle TFF'nin verdiÄŸi 3 maÃ§ seyircisiz oynama cezasÄ± Ã¼zerine Karadeniz ekibi, stadÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki tepeyi dozerlerle yÄ±ktÄ±rarak taraftarlarÄ±n maÃ§Ä± izlemesine imkan saÄŸladÄ±.


Efsane FransÄ±z futbolcu hayatÄ±nÄ± kaybetti

Fransa ve Ä°spanya'nÄ±n takÄ±mlarÄ±nda forma giyen baÅŸarÄ±lÄ± futbolcu Raymond Kopa, 85 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti.