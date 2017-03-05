Denizlispor Samsunspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri

TFF 1. Lig'inde heyecan sÃ¼rerken, gÃ¼nÃ¼n ilk karÅŸÄ±laÅŸamasÄ± olan Denizlispor-Samsunspor mÃ¼cadelesi TRT Avaz ekranlarÄ±ndan canlÄ± izlenebilecek. Peki Denizlispor Samsunspor maÃ§Ä± saat kaÃ§ta oynanacak ve karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n muhtemel 11'leri kimler olacak? Detaylar haberimizde...
TFF 1. Lig'de 23. haftasÄ±nda Denizlispor evinde Samsunspor'u aÄŸÄ±rlÄ±yor. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele bugün saat 13.00'da baÅŸlayacak olup TRT Avaz'dan naklen yayÄ±nlanacak. Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, zorlu Denizlispor maçÄ±na ÅŸu ilk 11 ile çÄ±kmasÄ± bekleniyor: "Tom Muyters, Erkam ReÅŸmen, Ercan YazÄ±cÄ±, Ousmane N'Diaye, Abdülkerim BardakçÄ±, Kenan KarÄ±ÅŸÄ±k, Hasan KÄ±lÄ±ç, Murat Gürbüzerol, Göksu TürkdoÄŸan, Famoussa Kone, Kevin Brands"