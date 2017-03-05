Ana Sayfa | SPOR Futbol 05/03/2017 11:52

Denizlispor Samsunspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri


TFF 1. Lig'inde heyecan sÃ¼rerken, gÃ¼nÃ¼n ilk karÅŸÄ±laÅŸamasÄ± olan Denizlispor-Samsunspor mÃ¼cadelesi TRT Avaz ekranlarÄ±ndan canlÄ± izlenebilecek. Peki Denizlispor Samsunspor maÃ§Ä± saat kaÃ§ta oynanacak ve karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n muhtemel 11'leri kimler olacak? Detaylar haberimizde...

TFF 1. Lig'de 23. haftasÄ±nda Denizlispor evinde Samsunspor'u aÄŸÄ±rlÄ±yor. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele bugün saat 13.00'da baÅŸlayacak olup TRT Avaz'dan naklen yayÄ±nlanacak.  Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, zorlu Denizlispor maçÄ±na ÅŸu ilk 11 ile çÄ±kmasÄ± bekleniyor:  "Tom Muyters, Erkam ReÅŸmen, Ercan YazÄ±cÄ±, Ousmane N'Diaye,  Abdülkerim BardakçÄ±, Kenan KarÄ±ÅŸÄ±k, Hasan KÄ±lÄ±ç, Murat Gürbüzerol, Göksu TürkdoÄŸan, Famoussa Kone, Kevin Brands"

 

 

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BaÅŸakÅŸehir Alanyaspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri

SÃ¼per Lig'de BaÅŸakÅŸehir ile Alanyaspor mÃ¼cadelesi yaÅŸanacak. MaÃ§Ä±n muhtemel 11'leri de aÃ§Ä±klandÄ±. Peki BaÅŸakÅŸehir-Alanyaspor maÃ§Ä± hangi kanalda ve saat kaÃ§ta olacak? Detaylar haberimizde...


GÃ¼mÃ¼ÅŸhanespor seyircisiz oynama cezasÄ±nÄ± bÃ¶yle deldi geÃ§ti

GÃ¼mÃ¼ÅŸhanespor - AnkaragÃ¼cÃ¼ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Ã§Ä±kan olaylar nedeniyle TFF'nin verdiÄŸi 3 maÃ§ seyircisiz oynama cezasÄ± Ã¼zerine Karadeniz ekibi, stadÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki tepeyi dozerlerle yÄ±ktÄ±rarak taraftarlarÄ±n maÃ§Ä± izlemesine imkan saÄŸladÄ±.


Efsane FransÄ±z futbolcu hayatÄ±nÄ± kaybetti

Fransa ve Ä°spanya'nÄ±n takÄ±mlarÄ±nda forma giyen baÅŸarÄ±lÄ± futbolcu Raymond Kopa, 85 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti.