Denizlispor Samsunspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri

SÃ¼per Lig'de BaÅŸakÅŸehir ile Alanyaspor mÃ¼cadelesi yaÅŸanacak. MaÃ§Ä±n muhtemel 11'leri de aÃ§Ä±klandÄ±. Peki BaÅŸakÅŸehir-Alanyaspor maÃ§Ä± hangi kanalda ve saat kaÃ§ta olacak? Detaylar haberimizde...