Adanaspor Konyaspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri

Kayserispor bu akÅŸam Kayserispor BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Kadir Has StadÄ±â€™nda KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± aÄŸÄ±rlayacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan yayÄ±nlanacak? Ä°ÅŸte maÃ§la ilgili tÃ¼m detaylar...