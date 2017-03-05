Adanaspor Konyaspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri

Spor Toto SÃ¼per Lig'inin 23. haftasÄ±nda Adanaspor-Konyaspor mÃ¼cadele edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...
Adanaspor ile Atiker Konyaspor Süper Lig'de 23. hafta maçÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. 5 Ocak Fatih Terim StadÄ±'nda oynanacak ve bugün saat 16.00'da baÅŸlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlÄ± yayÄ±nlanacak. AyrÄ±ca maçÄ±n canlÄ±-grafikli anlatÄ±mÄ± fanatik.com.tr'de olacak.
Muhtemel 11'ler:
Adanaspor: Ä°tandje, Viera, Ramos, Emre UÄŸur, Digao, Koman, Samican, Cem, Vinicius, Magaye, Reynaldo
Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Douglas, Ali Turan, Vukovic, Ali ÇamdalÄ±, Volkan, Fofana, Ömer Ali, Milosevic, Rangelov