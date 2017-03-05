Ana Sayfa | SPOR Futbol 05/03/2017 15:14

FenerbahÃ§e OsmanlÄ±spor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri


Spor Toto SÃ¼per Lig'de OsmanlÄ±spor FenerbahÃ§e'ye gidiyor. FenerbahÃ§e ÅŸampiyonluk iÃ§in bu maÃ§Ä± almak zorunda. Peki maÃ§ ne zaman ve saat kaÃ§ta oynanacak, hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte tÃ¼m detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasÄ±nda Fenerbahçe, sahasÄ±nda OsmanlÄ±spor'u konuk edecek. Bu akÅŸam saat 19.00'da oynanacak bu mücadele, Bein Sports kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak. Hakem Alper Ulusoy'un yöneteceÄŸi maçta, yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ± Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Narinç üstlenecek. Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarÄ±sÄ±nda yalnÄ±zca 1 kez kazanabilen Fenerbahçe, OsmanlÄ±spor karÅŸÄ±sÄ±nda galibiyet arÄ±yor.  

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Kayserispor KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri

Kayserispor bu akÅŸam Kayserispor BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Kadir Has StadÄ±â€™nda KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± aÄŸÄ±rlayacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan yayÄ±nlanacak? Ä°ÅŸte maÃ§la ilgili tÃ¼m detaylar...


FenerbahÃ§e OsmanlÄ±spor maÃ§Ä± muhtemel 11'leri

Spor Toto SÃ¼per Lig'de 23. hafta mÃ¼cadelesinde FenerbahÃ§e ile OsmanlÄ±spor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. MÃ¼cadelenin muhtemel 11'leri de aÃ§Ä±klandÄ±.


Adanaspor Konyaspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri

Spor Toto SÃ¼per Lig'inin 23. haftasÄ±nda Adanaspor-Konyaspor mÃ¼cadele edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...