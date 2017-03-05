FenerbahÃ§e OsmanlÄ±spor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Spor Toto SÃ¼per Lig'de OsmanlÄ±spor FenerbahÃ§e'ye gidiyor. FenerbahÃ§e ÅŸampiyonluk iÃ§in bu maÃ§Ä± almak zorunda. Peki maÃ§ ne zaman ve saat kaÃ§ta oynanacak, hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte tÃ¼m detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasÄ±nda Fenerbahçe, sahasÄ±nda OsmanlÄ±spor'u konuk edecek. Bu akÅŸam saat 19.00'da oynanacak bu mücadele, Bein Sports kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak. Hakem Alper Ulusoy'un yöneteceÄŸi maçta, yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ± Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Narinç üstlenecek. Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarÄ±sÄ±nda yalnÄ±zca 1 kez kazanabilen Fenerbahçe, OsmanlÄ±spor karÅŸÄ±sÄ±nda galibiyet arÄ±yor.