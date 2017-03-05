Kayserispor KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri

Kayserispor bu akÅŸam Kayserispor BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Kadir Has StadÄ±â€™nda KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± aÄŸÄ±rlayacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan yayÄ±nlanacak? Ä°ÅŸte maÃ§la ilgili tÃ¼m detaylar...
Spor Toto Süper Ligi'nin 23. haftasÄ±nda oynanacak Kayserispor-KasÄ±mpaÅŸa maçÄ± Kayseri BüyükÅŸehir Belediyesi Kadir Has StadÄ±’nda saat 19.00’da baÅŸlayacak. KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlÄ± yayÄ±nlanacak.
Muhtemel 11'ler:
Kayserispor: Ahamada, Levent, Kana BÄ±yÄ±k, Mabiala ,Erkan, Rotman, Lawal, Hakan, Kubilay, Varela, Umut Bulut
KasÄ±mpaÅŸa: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Vigneau, Pavelka, Abdullah, Tunay, Castro, Adem, Koita