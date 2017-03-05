Kayserispor KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri

Spor Toto SÃ¼per Lig'de OsmanlÄ±spor FenerbahÃ§e'ye gidiyor. FenerbahÃ§e ÅŸampiyonluk iÃ§in bu maÃ§Ä± almak zorunda. Peki maÃ§ ne zaman ve saat kaÃ§ta oynanacak, hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte tÃ¼m detaylar...