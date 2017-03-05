FenerbahÃ§e sahasÄ±nda galibiyet sevincini yaÅŸadÄ±

KadÄ±kÃ¶y'de oynanan FenerbahÃ§e OsmanlÄ±spor maÃ§Ä±nda 90+1 'de Mehmet Topal'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± golle sarÄ± lacivertli takÄ±m galibiyeti sÄ±rtladÄ±.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasÄ±nda Fenerbahçe ile OsmanlÄ±spor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. KadÄ±köy'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 1-0 kazandÄ±. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Mehmet Topal attÄ±.

KARCEMARSKAS DUVAR OLDU

Fenerbahçe'nin topa hakim olduÄŸu, oyunu OsmanlÄ±spor kalesine yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± mücadelede pozisyon sayÄ±sÄ± oldukça düÅŸüktü. Fenerbahçe'nin yakaladÄ±ÄŸÄ± az pozisyonda da OsmanlÄ±spor kalecisi Karcemarskas, Mehmet Topal'Ä±n son dakikadaki vuruÅŸu dÄ±ÅŸÄ±nda gole izin vermedi. OsmanlÄ±spor ise Thievy Bifouma ve Adrien Regattin ile yakaladÄ±ÄŸÄ± kontraataklarda gol bulamadÄ±.Bu sonucun ardÄ±ndan Fenerbahçe puanÄ±nÄ± 41'e yükseltti, OsmanlÄ±spor ise 30 puanda kaldÄ±. Fenerbahçe, gelecek hafta Alanyaspor'a konuk olacak. OsmanlÄ±spor ise BaÅŸkent'te Bursaspor'u aÄŸÄ±rlayacak.