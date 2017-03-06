Ana Sayfa | SPOR Futbol 06/03/2017 13:45

GenÃ§lerbirliÄŸi Akhisar Belediyespor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri


SÃ¼per Lig'de 23. haftasÄ±nda GenÃ§lerbirliÄŸi ile Akhisar Belediyespor mÃ¼cadelesi yaÅŸanacak. Peki maÃ§ ne zaman, saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan yayÄ±nlanacak? MaÃ§la ilgili tÃ¼m detaylar haberimizde...

Ümit Özat yönetiminde istikrarsÄ±z bir görüntü çizen GençlerbirliÄŸi Süper Lig'de 23. hafta maçÄ±nda deplasmanda istediÄŸi sonuçlarÄ± alamayan Akhisar Belediye'yi konuk edecek. Ümit Özat yönetimindeki GençlerbirliÄŸi rakibini yenerek seri yakalamak istiyor. Akhisar ise deplasmanda ÅŸeytanÄ±n bacaÄŸÄ±nÄ± kÄ±rmanÄ±n peÅŸinde.Ankara 19 MayÄ±s StadÄ±’nda yarÄ±n saat 19.00’da baÅŸlayacak maçÄ± hakem Arda KardeÅŸler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlÄ± olarak ekranlara gelecek. AyrÄ±ca maçÄ±n canlÄ±-grafikli anlatÄ±mÄ± fanatik.com.tr'de olacak.

MUHTEMEL 11'LER

GENÇLERBÄ°RLÄ°ÄžÄ°: Hopf, Ahmet, Claro, Politevich, UÄŸur, Khalili, Selçuk, Serdar, Matei, AydÄ±n, Rantie

AKHÄ°SAR BELEDÄ°YE: Lukac, Tolga, Samardzic, Mustafa, Orhan, Adu, Aykut, Vaz Te, Soner, Özer, Cikalleshi

Kaynak: Fanatik

 
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