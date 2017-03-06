Antalyaspor Galatasaray maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 23 haftasÄ±nda Galatasaray, Antalyaspor'un sahasÄ±na konuk olacak. MaÃ§Ä±n muhtemel 11'leri de aÃ§Ä±klandÄ±. Peki maÃ§ ne zaman, saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan yayÄ±nlanacak? MaÃ§la ilgili tÃ¼m detaylar haberimizde...

Galatasaray, STSL Turgay Åžeren Sezonu'nun 23. haftasÄ±nda Antalyaspor'a konuk olacak. 6 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de baÅŸlayacak olan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± ise Ali PalabÄ±yÄ±k yönetecek. PalabÄ±yÄ±k'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Baki Tuncay AkkÄ±n ve Serkan Olguncan yapacak. MaçÄ±n dördüncü hakemi ise Serkan ÇÄ±nar olacak.

MUHTEMEL 11'LER

ANTALYASPOR: Fornezzi, Celustka, Diego, Chico, SakÄ±b, Zeki, Charles, Mbilla, Danilo, Serdar, Deniz

GALATASARAY: Muslera, Semih, Hakan, Chedjou, Carole, Tolga, Selçuk, Josue, Yasin, Bruma, ErenMUHTEMEL 11'LER