Ana Sayfa | SPOR Futbol 06/03/2017 13:51

Antalyaspor Galatasaray maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri


Spor Toto SÃ¼per Lig'in 23 haftasÄ±nda Galatasaray, Antalyaspor'un sahasÄ±na konuk olacak. MaÃ§Ä±n muhtemel 11'leri de aÃ§Ä±klandÄ±. Peki maÃ§ ne zaman, saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan yayÄ±nlanacak? MaÃ§la ilgili tÃ¼m detaylar haberimizde...

Galatasaray, STSL Turgay Åžeren Sezonu'nun 23. haftasÄ±nda Antalyaspor'a konuk olacak. 6 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de baÅŸlayacak olan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± ise Ali PalabÄ±yÄ±k yönetecek. PalabÄ±yÄ±k'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Baki Tuncay AkkÄ±n ve Serkan Olguncan yapacak. MaçÄ±n dördüncü hakemi ise Serkan ÇÄ±nar olacak.

MUHTEMEL 11'LER

ANTALYASPOR: Fornezzi, Celustka, Diego, Chico, SakÄ±b, Zeki, Charles, Mbilla, Danilo, Serdar, Deniz 

GALATASARAY: Muslera, Semih, Hakan, Chedjou, Carole, Tolga, Selçuk, Josue, Yasin, Bruma, ErenMUHTEMEL 11'LER

 

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


GenÃ§lerbirliÄŸi Akhisar Belediyespor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri

SÃ¼per Lig'de 23. haftasÄ±nda GenÃ§lerbirliÄŸi ile Akhisar Belediyespor mÃ¼cadelesi yaÅŸanacak. Peki maÃ§ ne zaman, saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan yayÄ±nlanacak? MaÃ§la ilgili tÃ¼m detaylar haberimizde...


FenerbahÃ§e sahasÄ±nda galibiyet sevincini yaÅŸadÄ±

KadÄ±kÃ¶y'de oynanan FenerbahÃ§e OsmanlÄ±spor maÃ§Ä±nda 90+1 'de Mehmet Topal'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± golle sarÄ± lacivertli takÄ±m galibiyeti sÄ±rtladÄ±.


Kayserispor KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri

Kayserispor bu akÅŸam Kayserispor BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Kadir Has StadÄ±â€™nda KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± aÄŸÄ±rlayacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan yayÄ±nlanacak? Ä°ÅŸte maÃ§la ilgili tÃ¼m detaylar...