Antalyaspor Galatasaray maÃ§Ä± baÅŸladÄ± mÄ± maÃ§ hangi kanaldan izlenebilecek

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 23 haftasÄ±nda Galatasaray, Antalyaspor'un sahasÄ±na konuk olacak. MaÃ§Ä±n muhtemel 11'leri de aÃ§Ä±klandÄ±. Peki maÃ§ ne zaman, saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan yayÄ±nlanacak? MaÃ§la ilgili tÃ¼m detaylar haberimizde...