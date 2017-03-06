Ana Sayfa | SPOR Futbol 06/03/2017 18:53

Antalyaspor Galatasaray maÃ§Ä± baÅŸladÄ± mÄ± maÃ§ hangi kanaldan izlenebilecek


Antalyaspor Antalya Arena'da bugÃ¼n Galatasaray'Ä± konuk ediyor. Peki maÃ§Ä±n muhtemel 11'leri kimler ve maÃ§ hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanÄ±n kapanÄ±ÅŸÄ± Antalyaspor-Galatasaray maçÄ±yla olacak.  Antalyaspor-Galatasaray maçÄ± bu akÅŸam saat 20.00'de baÅŸlayacak. Ligin 23. haftasÄ±nÄ±n kapanÄ±ÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda hakem Ali PalabÄ±yÄ±k düdük çalacak. PalabÄ±yÄ±k'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± ise Baki Tuncay AkkÄ±n ve Serkan Olguncan yapacak. Futbolseverler Antalyaspor-Galatasaray maçÄ±nÄ± beIN Sports'tan canlÄ± izleyebilecekler.

Muhtemel 11'ler

Hakemler: Ali PalabÄ±yÄ±k, Baki Tuncay AkkÄ±n, Serkan Olguncan

Antalyaspor: Saso Fornezzi, Diego Angelo, Ondrej Celutska, SakÄ±p Aytaç, Zeki YÄ±ldÄ±rÄ±m, Chico, Charles, Danilo, Serdar Özkan, Deniz Kadah, M'Billa Etame

Teknik Direktör: RÄ±za ÇalÄ±mbay

Galatasaray: Fernando Muslera, Sabri SarÄ±oÄŸlu, Aurelien Chedjou, Semih Kaya, Lionel Carole, Tolga CiÄŸerci, Selçuk Ä°nan, Josue, Bruma, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok

Teknik Direktör: Igor Tudor

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