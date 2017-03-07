Eren Derdiyok'un kafa golÃ¼ne Galatasaray'Ä±n resmi hesabÄ±ndan gÃ¶nderme

Antalyaspor-Galatasaray karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Eren Derdiyok'un kafa golÃ¼ne karÅŸÄ±lÄ±k, sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n resmi Twitter sayfasÄ±ndan futbolcu iÃ§in gÃ¶nderme yapÄ±ldÄ±.

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçÄ±nda Galatasaray deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Antalyaspor'u son saniye golüyle 3-2 maÄŸlup etti.Skorun 2-2 olduÄŸu 84. dakikada ikincisi sarÄ± kartÄ±nÄ± gören Bruma, hakem Ali PalabÄ±yÄ±k tarafÄ±ndan oyundan atÄ±ldÄ± ve Galatasaray'da moraller bozuldu. Tribünlerde yönetim istifa sesleri baÅŸladÄ±ÄŸÄ± uzatma dakikalarÄ±nda sahneye çÄ±kan Eren Derdiyok, attÄ±ÄŸÄ± kafa golüyle galibiyeti getirdi. 90+6'da gelen golü sosyal medyadaki takipçilerine duyuran Galatasaray resmi hesabÄ±nda ise "Eren Derdiyok, herkese ve her ÅŸeye raÄŸmen kafayÄ± vuruyor ve 3 puanÄ± getiriyor!" ifadeleri kullanÄ±lmasÄ± dikkat çekti. Bu tweet kÄ±sa sürede binlerce kez retweet edildi.