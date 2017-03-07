Ana Sayfa | SPOR Futbol 07/03/2017 14:55

ÃœnlÃ¼ futbolcu Ã¶len kiÅŸinin kim olduÄŸunu duyunca ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilemedi


Emekli bir polis, ATM'den para Ã§ekmek isterken kendisini gasp etmeye kalkan iki gence kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±. Ã–lenlerden birinin Manchester United'da oynayan Marcos Rojo olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Manchester United'Ä±n yÄ±ldÄ±z oyuncularÄ±ndan Marcos Rojo'nun kuzeni Geronimo Rojo, emekli bir polisi gasp etmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken öldürüldü. Arjantin'in La Plata kentinden yaÅŸanan olayda 50 yaÅŸÄ±ndaki emekli polis Raul Diaz, ATM'den para çekmek istedi, bu anda Rojo'nun kuzeni ve suç ortaÄŸÄ± tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±.Ancak emekli polis, buna izin vermedi ve 17 yaÅŸÄ±ndaki Geronimo Rojo ve arkadaÅŸÄ±nÄ±n üzerine kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±.Hastanede 7 saat yaÅŸam mücadelesi veren Geronimo Rojo, hayatÄ±nÄ± kaybetti.Ä°ngiliz basÄ±nÄ±n haberine göre Marcos Rojo, haberi aldÄ±ktan sonra hayatÄ±nÄ±n ÅŸokunu yaÅŸadÄ±.

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