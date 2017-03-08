Barcelona PSG maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri

Barcelona PSG rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä± bu akÅŸam yapÄ±lacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

UEFA Åžampiyonlar Ligi son 16 turu rövanÅŸ maçÄ±nda yarÄ±n Fransa'nÄ±n Paris Saint-Germain (PSG) takÄ±mÄ±nÄ± konuk edecek olan Ä°spanyol temsilcisi Barcelona, tarih yazarak çeyrek finale çÄ±kmayÄ± hedefliyor.Barcelona PSG maçÄ± bu akÅŸam saat 22.45'te Tivibu Spor 2 kanalÄ±ndan yayÄ±nlanacak. Åžampiyonlar Ligi son 16 turu rövanÅŸ maçlarÄ±ndan olan Barcelona - PSG maçÄ±na Almanya Futbol Federasyonu'ndan Türk asÄ±llÄ± hakem Deniz Aytekin atandÄ±.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen, Gerard Pique, Jordi Alba, Samuel Umtiti, Sergio Busquets, Andres Iniesta, Sergi Roberto, Andre Gomes, Luis Suarez, Lionel Messi, Neymar

PSG: Kevin Trapp, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa, Marco Verratti, Blaise Matuidi, Julian Draxler, Adrien Rabiot, Edinson Cavani, Angel Di Maria