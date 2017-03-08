Bayern MÃ¼nih Arsenal'in kalesinden topu Ã§Ä±kartmadÄ±

Åžampiyonlar Ligi'nde Bayern MÃ¼nih - Arsenal mÃ¼cadele etti. MaÃ§Ä± Bayern MÃ¼nih 5-1'lik skorla yendi.

UEFA Åžampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Arsenal ile Bayern Münih karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Emirates'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih 5-1'lik skorla kazandÄ±. Arsenal, 20. dakikada Theo Walcott ile öne geçti ve ilk devreyi önde kapattÄ±. 54. dakikada Laurent Koscielny, hem penaltÄ±ya sebebiyet verdi, hem de kÄ±rmÄ±zÄ± kartla takÄ±mÄ±nÄ± 10 kiÅŸi bÄ±raktÄ±. Topun baÅŸÄ±na gelen Robert Lewandowski, 55. dakikada skoru eÅŸitledi. Bayern Münih, riskler alan Arsenal'e karÅŸÄ± 68. dakikada Arjen Roben, 78. dakikada Douglas Costa, 80 ve 82. dakikalarda Arturo Vidal ve ile deplasmanda kazanmayÄ± baÅŸardÄ±. Ä°lk maçÄ± Almanya'da 5-1 kazanan Bayern Münih, deplasmanda aldÄ±ÄŸÄ± bu farklÄ± galibiyet ile birlikte adÄ±nÄ± UEFA Åžampiyonlar Ligi çeyrek finaline yazdÄ±rdÄ±.