Ana Sayfa | SPOR Futbol 08/03/2017 16:08

Barcelona Paris Saint Germain maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Barcelona Paris Saint Germain

Åžampiyonlar Ligi mÃ¼cadelesinde Barcelona bu akÅŸam evinde Paris Saint Germain'i aÄŸÄ±rlayacak

Devler Ligi'nin en önemli mücadelesinde Barcelona bu akÅŸam kendi sahasÄ±nda 4-0 kaybettiÄŸi maçÄ±n rövanÅŸÄ±nda PSG'yi konuk edecek. Maç saat 22:45'te Tivibu Spor 2 ekranlarÄ±ndan canlÄ± olarak ekranlara gelecek.

BARCELONA NASIL TUR ATLAR?

Barcelona'nÄ±n turu geçmesi için 5 farklÄ± kazanmasÄ± gerekiyor. Ya da 4-0 yapÄ±p maçÄ± uzatmalara götürmesi gerecek.Arda Turan'Ä±n sakatlÄ±ÄŸÄ± tamamen geçti. Luis Enrique forma verirse Arda Turan oynayabilecek duramda. Jeremy Mathieu ve Aleix Vidal'in ise sakatlÄ±klarÄ± devam ediyor.PSG'de ise Thiago Motta, Adrien Rabiot ve Angel Di Maria'nÄ±n sakatlÄ±klarÄ± var. Bu oyuncularÄ±n son durumu maç saatinde netleÅŸecek.

 
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