Ana Sayfa | SPOR Futbol 09/03/2017 12:51

PSG'de oynayan yÄ±ldÄ±z futbolcu arabasÄ±yla taraftara Ã§arptÄ±


PSG- Barcelona maÃ§Ä± sonrasÄ± Ä°talyan futbolcu Motta, Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesen taraftara spor arabasÄ±yla Ã§arptÄ±. TaraftarÄ±n durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

PSG’nin tecrübeli futbolcusu Thiago Motta, arabasÄ±yla bir taraftara çarptÄ±. Barceleona’ya karÅŸÄ± alÄ±nan 6-1’lik hezimet sonrasÄ±nda protesto için Ä°talyan futbolcunun önünü kesen taraftarlarÄ± gören Motta, bir taraftara spor arabasÄ±yla önden çarptÄ±.Motta’nÄ±n çarptÄ±ÄŸÄ± kiÅŸinin sÄ±rtÄ±ndan yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Saint Denis Hastanesi’ne götürülen taraftarÄ±n rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ciddi olmadÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.30 kiÅŸi civarÄ±ndaki Paris taraftarlarÄ±, 6-1’lik Barcelona hezimeti sonrasÄ± takÄ±mÄ± protesto etmek için havalimanÄ±na gittiler. Bu esnada kameralar, arabasÄ±yla oradan ayrÄ±lmak üzere olan Motta’ya çevrildi. ArabanÄ±n içinde PSG’li oyuncunun eÅŸi de bulunuyordu. Bir taraftar, aracÄ±n önüne kesmeye çalÄ±ÅŸÄ±nca Motta ona çarptÄ± ve bu darbe adamÄ±n düÅŸmesine sebebiyet verdi. Yoluna devam eden futbolcu olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±. Tecrübeli orta saha sakatlÄ±ÄŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla maçta forma giymedi.

Kaynak: AMKSPOR

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