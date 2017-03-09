Olympiakos BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± saat kaÃ§ta baÅŸlayacak hangi kanaldan izlenebilecek

UEFA Avrupa Ligi son 16 turun ilk maÃ§Ä±nda BeÅŸiktaÅŸ ile Olympiakos mÃ¼cadelesi yaÅŸanacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta baÅŸlayacak ve hangi kanaldan naklen izlenebilecek? Ä°ÅŸte maÃ§la ilgili tÃ¼m detaylar...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçÄ±nda yarÄ±n Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak BeÅŸiktaÅŸ, Avrupa kupalarÄ±ndaki 193. mücadelesine çÄ±kacak.Olympiakos – BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± bugün saat 23.05’te Georgios Karaiskakis StadÄ±’nda oynanacak.KarÅŸÄ±laÅŸma TRT 1 ekranlarÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
OLYMPÄ°AKOS: Leali, Figueiras, Retsos, Botia, Cissokho, Cambiasso, Romao, Manthatis, Fortounis, Elyounoussi, Ansarifard
BEÅžÄ°KTAÅž: Fabri - Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano - Hutchinson, Tolgay - Quaresma, Talisca, Babel - Aboubakar