Ana Sayfa | SPOR Futbol 09/03/2017 20:53

Olympiakos BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± saat kaÃ§ta baÅŸlayacak hangi kanaldan izlenebilecek


UEFA Avrupa Ligi son 16 turun ilk maÃ§Ä±nda BeÅŸiktaÅŸ ile Olympiakos mÃ¼cadelesi yaÅŸanacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta baÅŸlayacak ve hangi kanaldan naklen izlenebilecek? Ä°ÅŸte maÃ§la ilgili tÃ¼m detaylar...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçÄ±nda yarÄ±n Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak BeÅŸiktaÅŸ, Avrupa kupalarÄ±ndaki 193. mücadelesine çÄ±kacak.Olympiakos – BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± bugün saat 23.05’te Georgios Karaiskakis StadÄ±’nda oynanacak.KarÅŸÄ±laÅŸma TRT 1 ekranlarÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak. 

MUHTEMEL 11'LER

OLYMPÄ°AKOS: Leali, Figueiras, Retsos, Botia, Cissokho, Cambiasso, Romao, Manthatis, Fortounis, Elyounoussi, Ansarifard

BEÅžÄ°KTAÅž: Fabri - Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano - Hutchinson, Tolgay - Quaresma, Talisca, Babel - Aboubakar

 

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PSG'de oynayan yÄ±ldÄ±z futbolcu arabasÄ±yla taraftara Ã§arptÄ±

PSG- Barcelona maÃ§Ä± sonrasÄ± Ä°talyan futbolcu Motta, Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesen taraftara spor arabasÄ±yla Ã§arptÄ±. TaraftarÄ±n durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.


4 0'dan mucize dÃ¶nÃ¼ÅŸ Barcelona Ã§eyrek finale yÃ¼kseldi

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Olympiakos BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± muhtemel 11'leri

UEFA KupasÄ± son 16 turunda bu akÅŸam Olympiakos ile BeÅŸiktaÅŸ kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...