Alanyaspor FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri

OsmanlÄ±spor'u son dakika golÃ¼yle geÃ§en FenerbahÃ§e, bu akÅŸam Alanya'da 24. haftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±na Ã§Ä±kÄ±yor. Peki maÃ§ ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...
Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸacak. Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçÄ± bugün saat 20:00'de baÅŸlayacak. BahçeÅŸehir OkullarÄ± Arena'da oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma beIN Sports kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.Kjaer, sarÄ± lacivertli takÄ±mÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± son taktik çalÄ±ÅŸmaya aÄŸrÄ±larÄ± nedeniyle çÄ±kmadÄ± ve Aytemiz Alanyaspor maçÄ±nda görev alamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor
Haydar
Gassama
Omeruo
Tzalleas
Sackey
Candeias
Emre
Efecan
Fernandes
Love
N'Skala
Fenerbahçe
Fabiano
Åžener
Skrtel
Neustadter
Ä°smail
Mehmet
Ozan
Lens
Alper
Volkan
Fernandao