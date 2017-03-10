Ana Sayfa | SPOR Futbol 10/03/2017 09:26

Alanyaspor FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri


OsmanlÄ±spor'u son dakika golÃ¼yle geÃ§en FenerbahÃ§e, bu akÅŸam Alanya'da 24. haftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±na Ã§Ä±kÄ±yor. Peki maÃ§ ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸacak. Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçÄ± bugün saat 20:00'de baÅŸlayacak. BahçeÅŸehir OkullarÄ± Arena'da oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma beIN Sports kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.Kjaer, sarÄ± lacivertli takÄ±mÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± son taktik çalÄ±ÅŸmaya aÄŸrÄ±larÄ± nedeniyle çÄ±kmadÄ± ve Aytemiz Alanyaspor maçÄ±nda görev alamayacak. 

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor

 

Haydar

Gassama

Omeruo

Tzalleas

Sackey

Candeias

Emre

Efecan

Fernandes

Love

N'Skala

 

Fenerbahçe 

 

Fabiano

Åžener

Skrtel

Neustadter

Ä°smail

Mehmet

Ozan

Lens

Alper

Volkan

Fernandao

 
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