Ana Sayfa | SPOR Futbol 10/03/2017 19:56

FenerbahÃ§e iki sezon sonra bir ilk yaÅŸadÄ± 15 dakikada iki gol yedi


Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan FenerbahÃ§e, 2. dakikada ilk golÃ¼ 15. dakikada ikinci golÃ¼ yedi. Bu durumun iki sezondur sarÄ±-lacivertlilerin baÅŸÄ±na gelmediÄŸi sÃ¶yleniyor.

Süper Lig'in 24. haftasÄ±nda Aytemiz Alanyaspor sahasÄ±nda aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Fenerbahçe'yi aÄŸÄ±rlarken maça fÄ±rtÄ±na gibi baÅŸladÄ±. Henüz 2. dakikada Junior Fernandes ile 1-0 öne geçen Alanyaspor sonrasÄ±nda bu oyuncunun asistinde BrezilyalÄ± golcüsü Vagner Love ile farkÄ± 2'ye çÄ±kardÄ± ve 15 dakikada 2-0 öne geçmiÅŸ oldu. Fenerbahçe 2014/15 sezonunun baÅŸÄ±ndan bu yana Süper Lig'de ilk kez bir maçÄ±n ilk 15 dakikasÄ±nda iki gol yedi.

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