Ä°kinci golÃ¼ karÅŸÄ±sÄ±nda Lens tepkisini gizleyemedi takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na patladÄ±

Alanyaspor'a konuk olan FenerbahÃ§e maÃ§a kÃ¶tÃ¼ baÅŸladÄ±. 15 dakikada 2 isabetli gol atan Alanyaspor'a karÅŸÄ± Lens tepkisini takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na gÃ¶sterdi.

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ maçÄ±nda Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe karÅŸÄ±sÄ±nda 2 ve 15. dakikalarda bulduÄŸu gollerle bir anda 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk 15 dakikada 2 isabetli ÅŸutunda 2 gol bulmasÄ± dikkat çekti. Fenerbahçeli Jeremain Lens, 2. golden sonra baÅŸta Mehmet Topal olmak üzere rakibi boÅŸ bÄ±raktÄ±klarÄ± gerekçesiyle takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na tepki gösterdi.