Ana Sayfa | SPOR Futbol 10/03/2017 20:12

Ä°kinci golÃ¼ karÅŸÄ±sÄ±nda Lens tepkisini gizleyemedi takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na patladÄ±


Alanyaspor'a konuk olan FenerbahÃ§e maÃ§a kÃ¶tÃ¼ baÅŸladÄ±. 15 dakikada 2 isabetli gol atan Alanyaspor'a karÅŸÄ± Lens tepkisini takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na gÃ¶sterdi.

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ maçÄ±nda Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe karÅŸÄ±sÄ±nda 2 ve 15. dakikalarda bulduÄŸu gollerle bir anda 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk 15 dakikada 2 isabetli ÅŸutunda 2 gol bulmasÄ± dikkat çekti. Fenerbahçeli Jeremain Lens, 2. golden sonra baÅŸta Mehmet Topal olmak üzere rakibi boÅŸ bÄ±raktÄ±klarÄ± gerekçesiyle takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na tepki gösterdi.

 
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FenerbahÃ§e iki sezon sonra bir ilk yaÅŸadÄ± 15 dakikada iki gol yedi

Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan FenerbahÃ§e, 2. dakikada ilk golÃ¼ 15. dakikada ikinci golÃ¼ yedi. Bu durumun iki sezondur sarÄ±-lacivertlilerin baÅŸÄ±na gelmediÄŸi sÃ¶yleniyor.


Alanyaspor FenerbahÃ§e maÃ§Ä± ne zaman baÅŸlayacak

Alanyaspor FenerbahÃ§e maÃ§Ä± bugÃ¼n oynanacak. Hakem Ali PalabÄ±yÄ±k'Ä±n yÃ¶neteceÄŸi mÃ¼cadelenin muhtemel 11'leri de belli oldu.


Alanyaspor FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri

OsmanlÄ±spor'u son dakika golÃ¼yle geÃ§en FenerbahÃ§e, bu akÅŸam Alanya'da 24. haftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±na Ã§Ä±kÄ±yor. Peki maÃ§ ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...