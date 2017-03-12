Atiker Konyaspor Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Medipol BaÅŸakÅŸehir, Spor Toto SÃ¼per Lig'de bugÃ¼n Atiker Konyaspor'un konuÄŸu olacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir'i evinde konuk edecek. Bugün saat 16.00'da Konya BüyükÅŸehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Arda KardeÅŸler'in yönetecek beIN Sports kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak mücadelede, hakem yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ali SaygÄ±n Ögel ve Volkan Narinç üstlenecek.