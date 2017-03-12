Ana Sayfa | SPOR Futbol 12/03/2017 11:53

Atiker Konyaspor Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri


Medipol BaÅŸakÅŸehir, Spor Toto SÃ¼per Lig'de bugÃ¼n Atiker Konyaspor'un konuÄŸu olacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir'i evinde konuk edecek. Bugün saat 16.00'da Konya BüyükÅŸehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Arda KardeÅŸler'in yönetecek beIN Sports kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak mücadelede, hakem yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ali SaygÄ±n Ögel ve Volkan Narinç üstlenecek. 

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Adana Demirspor Manisaspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Adana Demirspor bugÃ¼n Manisaspor'u sahasÄ±na konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...


Ä°kinci golÃ¼ karÅŸÄ±sÄ±nda Lens tepkisini gizleyemedi takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na patladÄ±

Alanyaspor'a konuk olan FenerbahÃ§e maÃ§a kÃ¶tÃ¼ baÅŸladÄ±. 15 dakikada 2 isabetli gol atan Alanyaspor'a karÅŸÄ± Lens tepkisini takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na gÃ¶sterdi.


FenerbahÃ§e iki sezon sonra bir ilk yaÅŸadÄ± 15 dakikada iki gol yedi

Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan FenerbahÃ§e, 2. dakikada ilk golÃ¼ 15. dakikada ikinci golÃ¼ yedi. Bu durumun iki sezondur sarÄ±-lacivertlilerin baÅŸÄ±na gelmediÄŸi sÃ¶yleniyor.