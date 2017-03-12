BeÅŸiktaÅŸ Kayserispor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri

SÃ¼per Lig'de 24. hafta BeÅŸiktaÅŸ, Kayserispor'u sahasÄ±nda konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'Ä°n 24. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ Vodafone Arena Stadyumu'nda Kayserispor ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Bu akÅŸam saat 19.00'da baÅŸlayacak mücadele, Bein Sports TV'den canlÄ± yayÄ±nlanacak. Bu mücadeleyi Cüneyt ÇakÄ±r yönetirken, yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Bahattin Duran ve TarÄ±k Ongun üstlenecek.

BeÅŸiktaÅŸ - Kayserispor maçÄ± muhtemel 11'leri:

BEÅžÄ°KTAÅž: Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Babel, Atiba, OÄŸuzhan, Talisca, Aboubakar, Cenk

KAYSERÄ°SPOR: Muammer, Hakan AslantaÅŸ, Kana BÄ±yÄ±k, Mabiala, Erkan KaÅŸ, Deniz Türüç, Lawal, Rotman, Varela, Umut Bulut, Welliton