Ana Sayfa | SPOR Futbol 12/03/2017 17:49

Ã‡aykur Rizespor Antalyaspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri


SÃ¼per Lig'de 24. hafta Ã‡aykur Rizespor, Antalyaspor'u sahasÄ±nda konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasÄ±nda Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor. Maç, bugün saat 19.00'da baÅŸlayacak. Yeni Rize Åžehir Stadyumu'nda Halis Özkahya'nÄ±n yöneteceÄŸi karÅŸÄ±laÅŸma beIN Sports kanalÄ±ndan naklen ekranlara gelecek.

 

MUHTEMEL 11'LER

 

Ç.RÄ°ZESPOR

Diallo

Orhan

Oboabona

Yakoubi

Ä°smael

Petrucci

Jantscher

Recep

Nosa

Edomwony

Kweuke

T.D.: Hikmet Karaman

 

ANTALYASPOR

Fornezzi

Celustka

Chico

Salih

Yusuf

Zeki

Charles

Danilo

Deniz

Mbilla

Eto’o

T.D.: RÄ±za ÇalÄ±mbay

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