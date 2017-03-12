Ã‡aykur Rizespor Antalyaspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri

SÃ¼per Lig'de 24. hafta Ã‡aykur Rizespor, Antalyaspor'u sahasÄ±nda konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasÄ±nda Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor. Maç, bugün saat 19.00'da baÅŸlayacak. Yeni Rize Åžehir Stadyumu'nda Halis Özkahya'nÄ±n yöneteceÄŸi karÅŸÄ±laÅŸma beIN Sports kanalÄ±ndan naklen ekranlara gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
Ç.RÄ°ZESPOR
Diallo
Orhan
Oboabona
Yakoubi
Ä°smael
Petrucci
Jantscher
Recep
Nosa
Edomwony
Kweuke
T.D.: Hikmet Karaman
ANTALYASPOR
Fornezzi
Celustka
Chico
Salih
Yusuf
Zeki
Charles
Danilo
Deniz
Mbilla
Eto’o
T.D.: RÄ±za ÇalÄ±mbay