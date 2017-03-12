Åžampiyonluk yolunda mÃ¼cadele eden BeÅŸiktaÅŸ ve Kayserispor berabere kaldÄ±

Vodafone Arena'da bu akÅŸam oynanan BeÅŸiktaÅŸ- Kayserispor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± 2-2 berabere bitti.

BeÅŸiktaÅŸ nefes kesen bir maçÄ±n ardÄ±ndan Aboubakar'la puanÄ± kurtardÄ±. Åžampiyonluk yolundaki rakiplerinden Medipol BaÅŸakÅŸehir, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandÄ±ÄŸÄ± haftada siyah beyazlÄ±lar, Kayserispor'la 2-2 berabere kaldÄ±.Maça iki takÄ±m da tempolu baÅŸlarken ilk yarÄ±da bir çok pozisyon yaÅŸandÄ±. Buna karÅŸÄ±n gol sesinin çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ± devre golsüz eÅŸitlikle sona erdi. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n aradÄ±ÄŸÄ± gol ise 55. dakikada Aboubakar'Ä±n ayaÄŸÄ±ndan geldi. Ancak Kartal'Ä±n gol sevinci 9 dakika sürdü ve Umut Bulut skora dengeyi getirdi. 82'de Deniz Türüç'ün ortasÄ±nda Beck'in kendi kalesine attÄ±ÄŸÄ± gol, Kayserispor'u tekrar öne geçirirken skoru Aboubakar'Ä±n 87. dakikadaki golü belirledi.Bu sonuçla BeÅŸiktaÅŸ 54, Kayserispor ise 27 puana yükseldi.