BeÅŸiktaÅŸ ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda puan kaybetti iÅŸte ligin 24. hafta maÃ§ sonuÃ§larÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 24'ncÃ¼ haftasÄ± tamamlandÄ±. Kayserispor ile berabere kalan BeÅŸiktaÅŸ puan kaybederken, ÅŸampiyonluÄŸunu koruyor.

24. haftaya lider durumda giren BeÅŸiktaÅŸ, sahasÄ±nda Kayserispor ile 2-2 berabere kalarak ÅŸampiyonluk yolunda avantaj kaybetmesine raÄŸmen liderliÄŸini sürdürdü.

BAÅžAKÅžEHÄ°R KAZANDI

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n takipçisi Medipol BaÅŸakÅŸehir ise zorlu Konyaspor deplasmanÄ±ndan 3-0'lÄ±k galibiyetle ayrÄ±larak takibini sürdürdü.Haftaya 3. sÄ±rada giren Galatasaray ise son dakikalarda kaptan Selçuk Ä°nan'Ä±n golüyle sahasÄ±nda GençlerbirliÄŸi'ni 3-2 maÄŸlup etmeyi baÅŸardÄ±.

FENERBAHÇE 2-0'DAN DÖNDÜ

4. sÄ±radaki Fenerbahçe'de 2-0 geriye düÅŸtüÄŸü maçta Alanyaspor'u 3-2 yenerek zirve iddiasÄ±nÄ± devam ettirdi.Önümüzdeki hafta lider BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi'nde Olymoiakos mücadelesinin ardÄ±ndan Pazar günü Antalyaspor'un konuÄŸu olacak.

BAÅžAKÅžEHÄ°R'Ä°N RAKÄ°BÄ° KARABÜK

Medipol BaÅŸakÅŸehir sahasÄ±nda Karabükspor'u konuk edecek.3. sÄ±radaki Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karÅŸÄ±laÅŸacakken, 4. sÄ±rada bulunan Fenerbahçe ise sahasÄ±nda Konyaspor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Akhisar Belediyespor maçÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda tamamlanan 24. haftada alÄ±nan sonuçlar ÅŸöyle: